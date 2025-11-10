快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

職場兩樣情 海外吹裁員風 台灣AI職缺7個月翻倍成長

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
Amazon（亞馬遜）傳出研擬裁員1萬4千人，橫跨人資、營運等部門。（路透）
近來美國企業出現一波「瘦身潮」，根據外媒報導，這很可能與許多企業開始重視AI發展，將資源轉投入人工智慧（AI）領域有關。1111人力銀行發現，國內企業對AI人才求才若渴。今年4月AI相關職缺約1.4萬筆，短短七個月內需求急速倍增，顯示台灣企業對AI人才的重視程度持續攀升

Amazon（亞馬遜）研擬裁員1萬4千人，橫跨人資、營運等部門，不僅科技業，物流巨頭UPS也裁員4.8萬個職位。美國零售業巨擘目標百貨（Target）宣布啟動近10年來最大規模的組織重整，將裁撤大約8% 的企業職位。全球最大包裝食品公司Nestlé（雀巢）則於10月中宣布，未來兩年將裁減16,000名員工。

1111人力銀行表示，雖然有專家分析，美國企業近期大規模裁員，是疫情過後的一段時間內，美國企業整體聘僱人數大幅上升，如今有些公司正在調整規模，使人力配置回歸合理的一種狀態，但根據聯準會（F ed）10月中旬發布的褐皮書經濟報告顯示，多數地區企業回報，雇主透過裁員或自然流失方式縮減人力，其中除了經濟不確定性升高，也因企業投入AI技術，人力需求出現轉移現象。

AI取代部分人力的現象已成為現在進行式，但從另一個角度來看，正因企業重視AI發展，也讓具備AI技能的工作者成為職場上不可或缺的重要角色。根據1111人力銀行上半年調查資料顯示，有79.78% 的受訪企業表示「公司已經導入AI技術」。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，從AI相關職缺來看，今年4月約1.4萬筆，但截至11月，包含數據分析、深度學習、影像辨識等領域的職缺已達3萬1千多筆，短短七個月內需求急速倍增，顯示台灣企業對AI人才的重視程度持續攀升。數據也顯示，相較2024年，截至2025年11月為止，企業對「軟體與韌體測試人員」的需求增加五倍，顯示在AI讓世界運轉更快的同時，頂尖人才是企業決勝關鍵，因而就業市場呈現「求過於供」態勢。

科技島執行長王志堅表示，台灣在人才培育、研發創新、資訊科技基礎建設及企業數位能力方面具備相當的國際競爭力，建議上班族應持續增進自身實力，平時多吸收AI相關資訊，掌握最新AI趨勢，才能在這個快速變遷的世代中持續保有競爭力。

