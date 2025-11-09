該跳槽嗎？她掌管「一人公司」所有職務 網建議兩極

這種公司你會待下去嗎？一名女網友在Dcard透露，自己在一間「一人公司」上班，月薪35K，公司人員組成只有她和富二代老闆，因此她得包辦公司所有行政項目，偶爾還要忍受老闆的怪脾氣，不過好處就是上班可以摸魚，也能準時下班，薪水也不用擔心發不出來。

原PO表示目前在南部一間一人公司上班，老闆是位富二代，公司就她一個員工，因此幾乎包了所有職務。她直言「公司很沒前景」，一個月訂單沒幾個，加上老闆很愛計較，也幾乎沒有行銷預算。原PO補充，老闆沒有能力也做不了決策，請了員工又常因奇怪的原因資遣，看著同事來來去去，她直呼「心裡真的很複雜」。

原PO表示，待在這裡的優點是老闆常不在公司，一個人上班沒有同事壓力，還可以摸魚、準時上下班，也因為老闆財力夠，所以薪水不會發不出來。拿不定主意的她求問，「請問這樣的公司還能待嗎？」她說雖然有很高的機率過完年會離職，但還是想聽看看大家的意見。

貼文下方，有不少人覺得待著反而可以學到更多，「忍個一兩年，帶著客戶資料離職開公司，無痛接軌」、「只有一人的公司才最需要認真，什麼都學，之後什麼都會，而且什麼都是妳的」、「可以待！能學的東西很多，妳再換到其他公司，會有同事、前輩、各種人跟人的麻煩，一人公司有一人自由的好」、「我覺得妳可以先在公司學怎麼經營一間公司，從老闆的錯誤中學習」。

但也有網友建議離職，「35K包了所有職位工作，當然是快逃啊」、「換掉比較好，錢沒比較多，去找個有前景的公司，在這邊耗著沒意義」、「35K不能領一輩子，現在一時爽以後就越痛苦，用上班閒暇時間精進自己，準備跳槽，不然就是搞自己的副業」、「這種公司對妳的職涯跟人生都沒有幫助吧，留著幹嘛」。