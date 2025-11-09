快訊

朱孝天不受控被消失？F4確定「3缺1」 相信音樂終於全說了

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

薪資透明讓員工更有動力？ 過來人搖頭：會有扯不清的災難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出職場應公開薪資，新人才會有意願留下升遷。 示意圖／ingimage
一名網友指出職場應公開薪資，新人才會有意願留下升遷。 示意圖／ingimage

一般人會特別避免過問同事薪資，以免不必要的尷尬，一名網友在Dcard以「總覺得薪資保密是一件很怪的事」為題發文，認為如果將大家的薪資變得透明，也許更能激勵新進員工待下去。對此，許多職場老鳥搖頭，「這幾年大調薪後，剛畢業新人薪資比五年來的還高」。

原PO表示，如果一個人進公司就看到跟自己同職位，但資歷多三年的人薪水高很多，「那不就是公司會隨著年資漲薪的最好保證嗎？」他認為公開薪資，反而可以成為新人們留下來努力的原因。

貼文一出引起熱議，「減少競爭程度啊」、「就怕你剛進去比做了十年的老人薪水多了2萬，核薪也是門玄學」、「某次聊天意外發現，沒靠任何關係的我，薪資比同梯靠內推的同事多了7千左右，從此成了別人的眼中釘」、「要公開薪資，考驗公司的考核制度是否合理，得量化一個人整年度的貢獻度」、「單純就是沒辦法有個公平的制度進行評比」。

還有人分析，如果老鳥發現新人待遇都比自己高，很容易會因為不滿出現造反心態，也可能因為不平衡拒絕額外工作、不願意帶新人或是不爽離職，再嚴重也可能針對新人，站在公司的角度而言，將是扯不清災難，因此禁止討論薪資。

薪資 職場

延伸閱讀

生病也不敢離職…她無奈曝原因 網見薪水狂搖頭：完全不值得

南亞科傳大幅調薪 碩士畢業生月薪直逼護國神山

她月薪48K嘆「工作閒到浪費生命」 一堆人留言爭搶：留給我這廢材做

DRAM市況火熱 南亞科結構性調薪？公司回應了

相關新聞

該跳槽嗎？她掌管「一人公司」所有職務 網建議兩極

這種公司你會待下去嗎？一名女網友在Dcard透露，自己在一間「一人公司」上班，月薪35K，公司組成只有她和富二代老闆，因此她得包辦公司所有行政項目，偶爾還要忍受老闆的怪脾氣，不過好處就是上班可以摸魚，也能準時下班，薪水也不用擔心發不出來。

薪資透明讓員工更有動力？ 過來人搖頭：會有扯不清的災難

一般人會特別避免過問同事薪資，以免不必要的尷尬，一名網友在Dcard發文以「總覺得薪資保密是一件很怪的事」為題，認為如果將大家的薪資變得透明，也許更能激勵新進員工待下去，對此許多職場老鳥搖頭「這幾年大調薪後是，剛畢業新人薪資，比來五年的還高」。

職場初體驗太煎熬？女網友心情低落喊「懷念學生時期的自己」

一名剛入職沒多久的女網友近日在論壇吐露，以前學生時期即使心情不好，也會被跟同學、朋友相處開心的事覆蓋掉，但出社會後，她覺得自己應變能力變差，下班回家累到做不了其他事，並且常常突然就很想哭，感受到無力感。

徵才熱潮來了！北市25家名企釋出近千職缺、最高薪上看70K

北市企業求才熱潮來襲！臺北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動，邀集25家知名企業參與，...

【專家之眼】外送員趕單無分風雨，專法不能再拖

無論烈日曝曬、寒風刺骨，或是突如其來的傾盆大雨，街頭巷尾總能看到頂著安全帽、身著亮色裝束的外送員穿梭車陣。他們送的不只是...

台灣虎航高雄客艙組員月薪上看7萬 逾千人今初試擠30名額 到考率近9成

台灣虎航繼10月底第25梯客艙組員報到後，今天再啟動第2批高雄客艙組員初試徵選，到考率近9成，本次招募預計錄取30名，獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。