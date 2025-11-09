聽新聞
薪資透明讓員工更有動力？ 過來人搖頭：會有扯不清的災難
一般人會特別避免過問同事薪資，以免不必要的尷尬，一名網友在Dcard以「總覺得薪資保密是一件很怪的事」為題發文，認為如果將大家的薪資變得透明，也許更能激勵新進員工待下去。對此，許多職場老鳥搖頭，「這幾年大調薪後，剛畢業新人薪資比五年來的還高」。
原PO表示，如果一個人進公司就看到跟自己同職位，但資歷多三年的人薪水高很多，「那不就是公司會隨著年資漲薪的最好保證嗎？」他認為公開薪資，反而可以成為新人們留下來努力的原因。
貼文一出引起熱議，「減少競爭程度啊」、「就怕你剛進去比做了十年的老人薪水多了2萬，核薪也是門玄學」、「某次聊天意外發現，沒靠任何關係的我，薪資比同梯靠內推的同事多了7千左右，從此成了別人的眼中釘」、「要公開薪資，考驗公司的考核制度是否合理，得量化一個人整年度的貢獻度」、「單純就是沒辦法有個公平的制度進行評比」。
還有人分析，如果老鳥發現新人待遇都比自己高，很容易會因為不滿出現造反心態，也可能因為不平衡拒絕額外工作、不願意帶新人或是不爽離職，再嚴重也可能針對新人，站在公司的角度而言，將是扯不清災難，因此禁止討論薪資。
