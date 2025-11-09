職場初體驗太煎熬？女網友心情低落喊「懷念學生時期的自己」

一名剛入職沒多久的女網友近日在論壇吐露，以前學生時期即使心情不好，也會被跟同學、朋友相處開心的事覆蓋掉，但出社會後，她覺得自己應變能力變差，下班回家累到做不了其他事，並且常常突然就很想哭，感受到無力感。

原PO在Dcard以「自從開始上班後心情就越來越差」為題發文表示，自己今（2025）年大學剛畢業，入職快3個月，心情一天天低落，即使工作環境不錯、同事與主管人很好，心情還是愈來愈差。

「想到過去十幾年來上學都很開心，每天都可以跟同學朋友聊天，創造更多有趣的回憶」，原PO感慨道，就算有心情不好的一天，也會有其他開心的事發生，心情便能恢復，但是上班後，朋友有各自的生活，不好意思打擾，也認為應該學會自己調適心情，但心情卻愈來愈糟。

原PO認為，心情可能是受到入職後工作還沒完全上手的影響，自認工作應變能力很差，並且下班也很累做不了其他事，她還說「休息一下睡個覺，隔天就又要起床上班，日復一日就會覺得對未來生活一點都沒有期待感」，不同於以往上學不時會有新鮮的事，現在卻是過一成不變的日子。

原PO說，上班之後的壞心情，不會因為突發的有趣事情就化解，長期累積下來，自己好像很久沒有好心情，現在她經常會突然大哭，接著就感受到滿滿的無力感。文末，原PO詢問網友該如何調適，「我真的好想念過去22年心情大多時候都很好的自己，現在這樣好痛苦」。

有網友分享自己的經驗，「從來沒在任何一階段感覺特別爽，上學是追著書跑，上班是像坐牢一樣，但人際不管上學上班都是我很頭痛的點，現在唯一期待的就是放假和打開手機看到薪資入帳的時候」、「跟妳一樣，不知道自己到底想做什麼，上班越來越沒動力，原本是自己喜歡的工作，現在只覺得煩，不想出門，每天都很厭世」、「好有感這個心境，我下個月要去公家上班了，開始很想念以前學校時碰到朋友同學都能開心的聊天打屁的時光」。

有人給予原PO建議，「也許是工作環境所致？如果適應不了，換工作也行，有時候不是妳不好，也不是公司爛，只是不適合」、「每天上班除了鼓勵自己是在賺錢之外，會好好裝扮自己，因為可能會遇到喜歡的人」、「妳在經歷社會化的過程，這很正常，每個人都是這樣過來的，妳是社會人士了，要習慣身份的轉換」、「（我）也是今年畢業，工作1個多月，能理解妳的心情，我覺得可以讓自己假日多安排活動，或是平日晚上聚餐也沒關係，多利用下班時間到處走走，我是去操場走路聽podcast，或是去逛超市寶雅什麼的，應該會好一點」。