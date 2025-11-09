快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

徵才熱潮來了！北市25家名企釋出近千職缺、最高薪上看70K

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動。圖／台北市勞動局提供
臺北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動。圖／台北市勞動局提供

北市企業求才熱潮來襲！臺北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動，邀集25家知名企業參與，釋出多達985個職缺，橫跨旅宿餐飲、批發零售、公共自行車租賃及照顧服務等產業。活動除艋舺站配合「新住民成果展」於下午1至3時登場外，其餘場次皆為下午2至4時舉行，邀請有求職、轉職需求的民眾踴躍參加，掌握與企業面對面交流的機會。

本週徵才廠商中，包括全聯、三商家購(美廉社)、家樂福、統一超商、全家便利商店、棉花田等通路業者，開出385個職缺，職務涵蓋儲備幹部、收銀／生鮮／營運專員、大夜支援人員與門市兼職人員等。零售業據點遍布雙北，對希望「工作離家近、兼顧家庭與課業」的求職朋友相當友善，且多數職缺工作時間彈性高、錄取機會大，十分熱門。

新加坡知名品牌傲勝（OSIM）釋出外勤維修技術與運輸人員職缺，高薪6萬元（另有獎金），銷售人員則7萬元以上，企業福利佳、薪資具競爭力，是具服務熱忱與行動力民眾的不錯選擇。

餐飲旅宿業成為本週徵才亮點！新品牌「雞湯大叔」釋出內外場正、兼職職缺，正職薪資上看4萬5,000元，兼職時薪最高可達250元。燒烤名店「逐鹿餐飲」同樣祭出高薪搶才，內場正職開出4萬8,000元、外場正職4萬5,000元，誠徵對餐飲充滿熱情的職人加入。五星級酒店集團寒舍餐旅（台北喜來登、艾美、寒居、礁溪寒沐）也釋出多項職缺，從外場餐飲主任、服務員、房務員到西點及麵包師傅一應俱全，集團更貼心提供員工每年兩次免費住宿與用餐體驗（一泊二食），兼具學習與福利，是餐旅職涯的絕佳起點。

以「交通最後一哩路」為使命的微笑單車（YouBike），於北投及艋舺就服站現場徵才，夜班調度及大夜維護專員高薪48,000元，另有多項全時、兼職職缺。照顧服務業亦釋出大量人力需求，包含曜玥、承霖、星樂活、優活、聯承、愛關懷等6家長照機構與創世基金會，共徵求照顧服務員、護理師、生活服務員等職缺，歡迎具相關證照或有愛心、耐心的民眾加入。

徵才活動 餐飲

延伸閱讀

基層悲歌！警車送修「上下交相困」 員警冒險違規找代駕 明年新制將鬆綁

全台四分之一消費爭議案在北市 6人年消化逾2000案

議員曝一番賞亂象多 北市允比照娃娃機評估訂自治條例

北市6旬男向同居女友要錢未果 持刀恐嚇遭警方以家暴現行犯逮捕

相關新聞

徵才熱潮來了！北市25家名企釋出近千職缺、最高薪上看70K

北市企業求才熱潮來襲！臺北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動，邀集25家知名企業參與，...

【專家之眼】外送員趕單無分風雨，專法不能再拖

無論烈日曝曬、寒風刺骨，或是突如其來的傾盆大雨，街頭巷尾總能看到頂著安全帽、身著亮色裝束的外送員穿梭車陣。他們送的不只是...

台灣虎航高雄客艙組員月薪上看7萬 逾千人今初試擠30名額 到考率近9成

台灣虎航繼10月底第25梯客艙組員報到後，今天再啟動第2批高雄客艙組員初試徵選，到考率近9成，本次招募預計錄取30名，獲...

重來一次絕不考公職！24年老公務員心聲曝光：上班無望、退休只求苟活

年金改革上路超過七年，近期「停砍公教年金」草案引發社會廣泛討論。日前一名具有24年公職資歷的網友，在Dcard公職版發文分享自身經驗與感想，坦言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」，引發熱議。他指出，除了福利與退休制度大不如前，更嚴重的是政府對軍公教人員的鄙視與壓迫，導致整體社會氛圍對公職人員越來越不友善。

公司什麼福利最誘人？無限零食、久任金幣都有 連捐血也能請公假

一家公司的薪資以及福利政策，通常關係到能不能吸引人才來應徵。有一名女網友透露日前和朋友聊到彼此公司的福利，對方因為是在傳產行業上班，因此很渴望能遠端工作，這讓她好奇其他公司有沒有特別的福利？貼文也讓許多人曝光各種特殊福利。

比7年級好命？他嘆8年級生薪水狂漲、升遷快 苦主狂搖頭：房價差一半

8年級比7年級好命？一名網友在Dcard感嘆，現在的8年級在職場其實很幸運，職涯比7年級順利，又恰巧遇上疫情薪資漲幅快速，加上年紀較小的9年級心思多不在職場，升遷變得相對容易。貼文曝光後許多網友狂搖頭「7年級的房價是8年級的一半欸」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。