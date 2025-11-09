【專家之眼】外送員趕單無分風雨，專法不能再拖

無論烈日曝曬、寒風刺骨，或是突如其來的傾盆大雨，街頭巷尾總能看到頂著安全帽、身著亮色裝束的外送員穿梭車陣。他們送的不只是餐點，更送出這座城市的便利與秩序。

但這些風雨中奔波的身影，卻長期遊走在法律邊緣。根據勞動部統計，全台外送員超過15萬人，成為新時代的「馬路勞動者」。多數以「自營型態」名義工作，卻不受「勞基法」保障，沒有底薪，也沒有職災保險。有人一趟單跑十公里只賺幾十元，有人怕被系統降分，不敢拒單，連下雨天都不敢休息。所謂的「自由接單」，其實是被平台的自動派單系統綁住，背後是看不見的壓力與風險。

外送平台登台已逾13年，改變了城市生活，也讓勞動保障出現新課題。外送員專法討論了六年，藍、綠、白三黨都提出版本，如今終於看到行政院版即將出爐。勞動部長洪申翰表示，專法已進入條文最後收整階段，將盡快送立法院審議。

立法院社福衛環委員會11月6日舉行公聽會，各黨團罕見達成共識—外送員保障不能再拖。國民黨團要求兩周內進入逐條審查，「別再以拖待變」；民進黨團則強調法案牽涉層面廣、會盡速推進；民眾黨團更呼籲行政院「不要再成為改革阻力」。這樣的朝野共識，顯示立法時機已經成熟，政府更應展現決心，讓制度設計一次到位。

勞動部提出的專法方向，重點在於讓外送員能真正擁有談判與保障的權利。未來平台簽約時，定型化契約必須列出應有與不得有的條款，避免外送員被迫接受不公平條件。每筆訂單也會設定最低報酬標準，確保收入不再被壓低。同時，平台的派單系統和停權機制要更透明，外送員若被誤判或停權，也能有申訴管道。最重要的是，職災與商業保險將正式入法，讓外送員出事時不再求助無門。

外送工會指出，目前平台業者抽成高漲、外送員收入卻年年下降，甚至出現「三單45元」的超低價。去年整體外送市場營業額超過1500億元，卻讓司機、店家、消費者三方都成為輸家—「外送員愈跑愈累、店家愈做愈薄利、消費者卻愈付愈多」。這樣「大家都沒贏」的局面，就是因為制度還沒跟上。

科技帶來便利，也模糊了責任。平台靠自動派單系統（演算法）分配工作，卻不承擔雇主義務；政府明知這是趨勢，卻始終沒有給出制度回應。當外送員被停權、被降薪、出車禍時，往往連投訴窗口都找不到。沒有制度的科技，最後受傷的還是基層勞動者，不平等的鴻溝也只會愈來愈大。

保障外送員，不只是替外送勞工爭權益，而是檢驗政府面對新型勞動型態的態度。外送員不是平台的「附屬」，而是應受法律保障的工作者。他們是15萬個家庭的生計與尊嚴。專法不該再陷入程序拖延，應成為本會期朝野攜手完成的民生共識。

當你下一次點外送時，別只說一句「謝謝外送員」。真正的感謝，是讓他們能在風雨中安心送餐—因為制度，終於撐起了一把保障的傘。