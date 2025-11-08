台灣虎航高雄客艙組員月薪上看7萬 逾千人今初試擠30名額 到考率近9成

台灣虎航繼10月底第25梯客艙組員報到後，今天再啟動第2批高雄客艙組員初試徵選，到考率近9成，本次招募預計錄取30名，獲綠取者將於明年第1季報到受訓。由於空勤組員薪資是加計飛行時數，因此月薪上看7萬元。

虎航今年10月3日宣布招募並開放履歷投遞以來，2周就吸引近1900名應試者報名，報名相當踴躍。經初步書面資料篩選後，有超過1000名求職者符合資格參與今天初試，到考率近9成，本次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於2026年第1季報到受訓。

台灣虎航營運長賴俊廸今也親臨高雄招募現場為求職者進行打氣，他表示，台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網布局，致力深耕南台灣。

賴俊廸也說，在人才甄選上，期待選出最能代表公司，並在第一線傳遞「熱情、溫暖、真誠」企業形象的優秀人才，展現台灣虎航活潑陽光的正面形象，讓乘客每一次搭乘都能感受到不一樣的新鮮與美好。

為尋找最能代表台灣虎航的潛力新星，所有考生在初試環節中，皆須先經過脫鞋摸高的測試，緊接著的團體面試更是檢視重點，除了要求考生朗讀短文以評估其口條清晰、有條理與台風穩健度之外，也特別觀察考生在團體面試中的抗壓性、臨場反應以及自我展現的能力。

虎航表示，在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向。最終獲得錄取的客艙組員，預計於明年第1季依序報到受訓，並經過長達8周的地面及空中專業訓練後，即有機會實現翱翔天際的職涯夢想，成為虎寶虎妞。