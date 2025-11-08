重來一次絕不考公職！24年老公務員心聲曝光：上班無望、退休只求苟活

年金改革上路超過七年，近期「停砍公教年金」草案引發社會廣泛討論。日前一名具有24年公職資歷的網友，在分享自身經驗與感想，坦言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」，引發熱議。他指出，除了福利與退休制度大不如前，更嚴重的是政府對軍公教人員的鄙視與壓迫，導致整體社會氛圍對公職人員越來越不友善。

該名網友在Dcard公職版以「如果人生重來，會再選擇公職嗎？」為題發文表示，自己從進入補習班準備到考上公職僅十個月，錄取率僅3.2%。入職後除了第一年獲乙等，其餘皆為甲等考績，並曾獲大功，今年升至九職等。他自認公職生涯算是順遂，也自信並非「混吃等退休的米蟲」。然而他直言，即便如此，若能重來一次，仍不會選擇走入公職體系。

他指出，近年公職體系福利與退休制度大幅下滑，這點多數人早已明白；但更深層的問題在於，「政府這個雇主對軍公教人員的鄙視與壓迫，已經到了沒有最下限、只有更下限的程度」，並導致整個社會對軍公教群體的仇視與輕侮氛圍日益加深。他感嘆，如今軍公教已不再是光榮、神聖的職業選擇，扭曲的薪資制度、鄉愿的考績評核與封閉的職場文化，使高端人才對報考公職感到羞於啟齒。

原PO也分享自己服務單位的現況，指出機關平均年齡47歲，過去5年沒有30歲以下的新血加入，整體氣氛「暮氣沉沉」。他形容，大家的生活就是辦公、吃飯、午休、下班，日復一日。由於公務員不得兼職，年輕時考取的證照也無法運用，即使年薪破百萬，扣除房貸後仍難稱小康，「留下來的，都是已經不會做夢的人」。

此外，他提到退撫金提撥率逐年提高，若年度未調薪，隔年起薪反而比前一年少，通膨之下實質薪資縮水感明顯。單位員工福利一年僅有尾牙600元、生日1000元與教育補助500元，共計2100元。加班費嚴格控管、升遷意願低落，「約有七成同仁自願放棄升遷」，導致基層主管難覓人選，成為彼得原理的真實寫照。

這名資深公務員感嘆，政府對公部門的傷害已深入骨髓，如今的公務員「在職無目標、退休圖苟活」。他建議剛入公職的新人應盡早培養第二專長、學習投資理財，設法建立被動收入；若33歲前未完成首次升遷，應盡快離開這個「有毒的職場」。他也勸誡仍在考慮報考公職的年輕人務必慎重，「除非完全沒有專長、沒有夢想，否則真的不要考進來，因為真的不值得。」