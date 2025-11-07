保障打工族權益 勞動部修政策：禁收制服費、扣工資

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部7日修正發布「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，針對雇主逕扣工資、要求勞工負擔制服費用、違法簽訂定期契約及求職詐騙等問題，增修相應的勞動契約條款，加強保障部分工時勞工的勞動權益。勞動部呼籲企業檢視契約並據以修正，避免觸法而受罰。

勞動部表示，學生及青年打工族群因為自身學業的因素，大多會選擇從事部分工時工作，但常因工作經驗不夠或未諳勞動法令，而與雇主簽訂不公平的勞動契約條款，包括任意簽訂定期勞動契約，要求部分工時勞工在契約期滿離職而無須給付資遣費。

勞動部提到，有時雇主發生損失，未與部分工時勞工釐清責任歸屬，即預扣工資或要求全額賠償；甚至雇主要求部分工時勞工穿著制服的成本，也都要勞工自行負擔。

勞動部指出，經檢討「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，增訂以下契約條款：

一、明定「有繼續性工作」之定義，並列示「臨時性工作、短期性工作、季節性工作、特定性工作」四個態樣方能簽訂定期契約，提醒雇主不能任意要求勞工簽訂。

二、雇主不得未與勞工釐清責任歸屬及妥為協商違約金或賠償費用前，逕扣勞工工資或要求勞工賠償。另損害如果是雇主經營風險或因違法經營所造成，不應要求勞工負擔。

三、雇主不得要求勞工負擔制服費用，但勞工對制服應負保管義務。

勞動部說明，因近年求職詐騙案件頻傳，為避免有不肖雇主或不法份子假借「求職資料審核」或「代辦薪轉帳戶」等名義，要求或誘騙學生及青年打工族提供金融帳戶、金融卡、存摺或身分證件，進而將帳戶作為詐騙人頭帳戶等不法行為，此次特別增訂「雇主不得要求勞工繳交證件、金融卡及存摺」。

勞動部提醒，未來青年學子在面試時，如遇雇主要求繳交身分證件、金融卡及存摺，得立即拒絕或向主管機關檢舉，避免受害。

勞動部強調，部分工時勞工的勞動權益與一般勞工並無不同，事業單位應確實遵守勞動基準法等相關勞動法令，建議雇主與部分工時勞工簽訂勞動契約時，可多加參考勞動部的「部分時間工作勞工勞動契約參考範本」，避免未來衍生爭議。

