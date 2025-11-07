公司什麼福利最誘人？無限零食、久任金幣都有 連捐血也能請公假

一家公司的薪資以及福利政策，通常關係到能不能吸引人才來應徵。有一名女網友透露日前和朋友聊到彼此公司的福利，對方因為是在傳產行業上班，因此很渴望能遠端工作，這讓她好奇其他公司有沒有特別的福利？貼文也讓許多人曝光各種特殊福利。

這名女網友在PTT以「公司裡你覺得最爽的福利是什麼」為題發文，表示之前和朋友聊天聊到彼此公司有什麼福利，她說自己待的公司有零食櫃，可以自由訂購零食，想吃什麼都可以，而朋友因為在傳產公司工作，福利就比較普通，唯一渴望能遠端上班就好。

朋友透露非常想要在家裡穿著睡衣工作，每每想到就覺得很開心，原PO聽了也覺得很讚，認為遠端上班可以省掉通勤時間，午餐也可以在家自己煮，下午還能順便曬個衣服、偷睡個午覺，好處非常多。對此，她也想問鄉民們，「大家的公司有沒有什麼特別的福利？」

貼文引來不少人分享自家公司的福利，「旅遊補助」、「久任金幣，每5年發一次，1年1錢計算，待個30年可以領15兩」、「之前公司有喝飲料、下午茶福利金，都會點飲料，喝到怕」、「無限零食、飲料、水果，每月健身課程補助」、「個人用餐收據無限報銷」、「我朋友的公司每年有4次捐血公假，有捐血還有半日薪水」。

其他網友表示，「以前得Covid被公司命令居家上班，爽到不行」、「遠端上班不叫福利，薪水才重要，福利不重要」、「我覺得任何福利都不如加薪，員工旅遊、定期聚餐都不用」、「出社會一段時間，身材慢慢變胖之後，就覺得零食櫃沒什麼了，除非當月窮到不行，不然給我免費運動或是WG（World Gym健身俱樂部）會籍比較實在」。