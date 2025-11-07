快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聽新聞
0:00 / 0:00

公司什麼福利最誘人？無限零食、久任金幣都有 連捐血也能請公假

聯合新聞網／ 綜合報導
一家公司除了薪水能否吸引人才外，福利也是不少人考量的要素之一。 示意圖／ingimage
一家公司除了薪水能否吸引人才外，福利也是不少人考量的要素之一。 示意圖／ingimage

一家公司的薪資以及福利政策，通常關係到能不能吸引人才來應徵。有一名女網友透露日前和朋友聊到彼此公司的福利，對方因為是在傳產行業上班，因此很渴望能遠端工作，這讓她好奇其他公司有沒有特別的福利？貼文也讓許多人曝光各種特殊福利。

這名女網友在PTT以「公司裡你覺得最爽的福利是什麼」為題發文，表示之前和朋友聊天聊到彼此公司有什麼福利，她說自己待的公司有零食櫃，可以自由訂購零食，想吃什麼都可以，而朋友因為在傳產公司工作，福利就比較普通，唯一渴望能遠端上班就好。

朋友透露非常想要在家裡穿著睡衣工作，每每想到就覺得很開心，原PO聽了也覺得很讚，認為遠端上班可以省掉通勤時間，午餐也可以在家自己煮，下午還能順便曬個衣服、偷睡個午覺，好處非常多。對此，她也想問鄉民們，「大家的公司有沒有什麼特別的福利？」

貼文引來不少人分享自家公司的福利，「旅遊補助」、「久任金幣，每5年發一次，1年1錢計算，待個30年可以領15兩」、「之前公司有喝飲料、下午茶福利金，都會點飲料，喝到怕」、「無限零食、飲料、水果，每月健身課程補助」、「個人用餐收據無限報銷」、「我朋友的公司每年有4次捐血公假，有捐血還有半日薪水」。

其他網友表示，「以前得Covid被公司命令居家上班，爽到不行」、「遠端上班不叫福利，薪水才重要，福利不重要」、「我覺得任何福利都不如加薪，員工旅遊、定期聚餐都不用」、「出社會一段時間，身材慢慢變胖之後，就覺得零食櫃沒什麼了，除非當月窮到不行，不然給我免費運動或是WG（World Gym健身俱樂部）會籍比較實在」。

職場 零食 居家上班

相關新聞

公司什麼福利最誘人？無限零食、久任金幣都有 連捐血也能請公假

一家公司的薪資以及福利政策，通常關係到能不能吸引人才來應徵。有一名女網友透露日前和朋友聊到彼此公司的福利，對方因為是在傳產行業上班，因此很渴望能遠端工作，這讓她好奇其他公司有沒有特別的福利？貼文也讓許多人曝光各種特殊福利。

比7年級好命？他嘆8年級生薪水狂漲、升遷快 苦主狂搖頭：房價差一半

8年級比7年級好命？一名網友在Dcard感嘆，現在的8年級在職場其實很幸運，職涯比7年級順利，又恰巧遇上疫情薪資漲幅快速，加上年紀較小的9年級心思多不在職場，升遷變得相對容易。貼文曝光後許多網友狂搖頭「7年級的房價是8年級的一半欸」。

這工作剛性需求大！人力銀行：薪資3年成長20% 含金量高

AI教父黃仁勳日前在英國Channel 4新聞中明白指出「如果你是電工、水管工或木匠，我們將需要數十萬人來建設這些工廠」...

104「AI履歷掃描」一秒生成標準履歷格式 助新鮮人提升求職效率

新鮮人踏入職場，常面臨沒有方向、不會寫履歷、面試經驗不足等挑戰。104人力銀行為協助學生在畢業前更有效率準備求職，與成功...

外送專法今排公聽會...工會號召響應 台南外送員挺身談平台種種不合理

「外送專法」今正式排入立法院衛環委員會公聽會，外送制度改革邁入關鍵時刻，全國外送產業工會號召外送員、店家代表與跨黨派立委...

台灣虎航看好旅運市場 持續更新機隊招募機組員

旅運市場暢旺，台灣虎航看好市場發展並持續優化航網布局，積極推動機隊汰舊換新，全面提升市場競爭力。台灣虎航除了將於本周六（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。