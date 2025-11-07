比7年級好命？他嘆8年級生薪水狂漲、升遷快 苦主狂搖頭：房價差一半
8年級比7年級好命？一名網友在Dcard感嘆，現在的8年級在職場其實很幸運，職涯比7年級順利，又恰巧遇上疫情薪資漲幅快速，加上年紀較小的9年級心思多不在職場，升遷變得相對容易。貼文曝光後許多網友狂搖頭，直呼「7年級的房價是8年級的一半欸」。
原PO自稱是8年級生，表示近日在國營跟一些7年級的學長姐聊，提到他們當年錄取率低，又碰到金融海嘯工作很難找。反之自己剛出社會時，剛好碰到「戰後嬰兒潮」一代退休，公職、國營率取率逐年創高。加上80年後段又遇到疫情，科技業帶動整體薪資飆漲，平均薪資漲幅快15%。
原PO直呼8年級生找工作不僅容易，年薪破百的年齡也比7年級低很多。再加上後面的9年級相對「自由奔放」，根本不在乎錢，說不做就不做，因此公司最倚重的就是8年級生，升遷也變得相對容易。感嘆「所以8年級在職場真的比7年級幸運很多吧？」
貼文曝光後許多苦主反駁，「十多年前我家透天賣了1500，現在看賣價到快4000」、「你的破百有把通膨算進去嗎」、「我寧願當七年級生，以前年薪沒百萬買得起房，現在年薪百萬還買不起，買了甚至被壓榨40年」、「什麼時候8年級找工作容易的」、「職場上分析的有道理，但把房價考慮進去就完全翻轉了，還有未來的管理問題」、「7年級的房價是8年級的一半欸」。
