104「AI履歷掃描」一秒生成標準履歷格式 助新鮮人提升求職效率

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
每年校園徵才都是重要就業熱點，104人力銀行今年攜手成大、台師大、北大、中正、亞大推出「校園求職專區」 無縫接軌職場參與。圖／本報資料照片
新鮮人踏入職場，常面臨沒有方向、不會寫履歷、面試經驗不足等挑戰。104人力銀行為協助學生在畢業前更有效率準備求職，與成功大學、中正大學、台灣師範大學、台北大學與亞洲大學5所學校合作建置各校專屬的「校園求職專區」，提供各校園合作企業、新鮮人友善職缺，並與校內《NCKU FUTURE SUCCESS+ 個人化學職涯規劃系統》結合，學生可從學習歷程一鍵生成履歷，再透過104「AI履歷掃描」功能，把個人檔案轉換為符合企業需求的標準履歷，即可主動應徵。

104人力銀行觀察新鮮人希望從事的職務，2025年，16%的新鮮人偏好行政/總務類最多、15.1%偏好工程研發類、14.7%偏好軟體/工程類。

進一步分析不同學歷的差異，碩士畢業生最青睞的職務是：28.4%偏好工程研發類、25.3%偏好軟體/工程類、15.1%偏好製程規劃類，AI科技發展當道，對應職務受到碩士新鮮人青睞。學士畢業生則以內勤及門市服務為多：22.4%偏好行政/總務類、19.3%偏好門市營業類、13.2%偏好餐飲類。

104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，新鮮人入職第一步經常是「探索與行動並進」，「校園求職專區」能一站式統整學生求職所需的資訊與工具，快速掌握市場動向與職缺機會，減降求職難題。

104人力銀行2024年率先與成功大學合作設立「校園求職專區」，並與校內《NCKU FUTURE SUCCESS+ 個人化學職涯規劃系統》結合，學生可從學習歷程一鍵生成履歷，再透過104「AI履歷掃描」功能，把個人檔案轉換為符合企業需求的標準履歷，即可主動應徵。

張寶玲指出，這項創新應用不僅簡化流程，更將學習成果與職場需求結合，今年擴大與中正大學、師範大學、台北大學與亞洲大學4所學校合作設立「校園求職專區」，整合各校秋季、春季徵才活動中的精選企業職缺，讓就業博覽會從實體延伸到線上，學生可依需求篩選「全職」或「兼職」或「實習」工作，依身分別篩選「僑生」、「外籍人士」，新世代愈來愈追求工作與生活平衡，也提供遠端職缺篩選功能，滿足多元需求。

以成大求職專區為例，即包含台積電、台達電、緯創資通、UNIQLO台灣等知名企業職缺，專區也連結104人力銀行的四大服務：履歷診療室、求職特攻班－履歷與面試線上課程、校友履歷範本、升學就業地圖」，讓學生透過「AI履歷掃描」，將學習歷程檔案或自製履歷一秒轉換為企業慣用的標準格式，同時提供從履歷撰寫、面試準備到履歷投遞的一站式服務，方便學生參考學長姐職涯路徑，大幅降低摸索成本，提升就業成功率。

