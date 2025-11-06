外送專法今排公聽會...工會號召響應 台南外送員挺身談平台種種不合理

「外送專法」今正式排入立法院衛環委員會公聽會，外送制度改革邁入關鍵時刻，全國外送產業工會號召外送員、店家代表與跨黨派立委共同呼籲，外送員權益應入法保障、平台與店家、消費者應回歸合理契約秩序；台南外送員王煒翔挺身而出，說明外送員遇到的不合理。

全國外送產業工會近期在各大外送員社團發文呼籲，這些年來，工會和無數站在前線的夥伴為專法奔走，就是為了讓大家不再被隨意剝削，如果在這個關鍵時刻，外送員選擇冷眼旁觀，之後再被砍薪、再被惡意停權、再被壓榨，就是自己選擇沈默所導致。

foodpanda、Uber Eats都做過，在台南市外送年資迄今逾6年的王煒翔表示，他今天站出來說明外送員遇到的種種不合理，不會冷眼旁觀；每次外送員遇到問題向平台反映，平台只會讓AI機器人以系統罐頭式訊息回覆「很樂意為您效勞」，卻從來沒有幫忙解決問題。

他出示遇到客人稱填錯地址，要他送到另一處地點，詢問客服該怎麼處理的對話紀錄，對方只一再回覆「無法修改」、「還有其他需要協助的事項嗎」；他質疑「修改有那麼難嗎」，對方還是回覆「無法修改」、「還有其他需要協助的事項嗎」，宛如跳針。

王指出，客人地址寫錯，要他去另一個地方，等於多跑好幾公里，如果平台不協助更改地址，他就收不到多跑的外送費，每次都只能自行吸收；今年七月，兩大平台又一起更改外送員薪資計算方式，等於變相剝削減薪，讓他們收入大降。

王說明，現在平台薪資計算不公開、透明，有時跑一樣的距離酬勞不一樣，或跑得比較遠酬勞卻比較少，都很莫名其妙；他出示本月3日的送單紀錄，有一趟跑了6.89公里，平台給他78元酬勞，後面一趟跑了9.51公里，平台卻僅給他63元。

王煒翔說，外送員們永遠搞不懂平台怎麼計算酬勞，從來都沒有說明，很多外送員都是下班後辛苦兼職，現在時薪連60元都不到；如他本月初其中一天上線4小時為例，4個小時只有4單，跑了4個地方，薪資總計214元，等於時薪50元左右。

他表示，平台也任意更改「趟獎」的獎金，過去跑50趟有獎金980元，砍到310元，100趟原本有2000多元，現在只剩900元；而且不知道為什麼，高雄市的酬勞就是比台南市的多，他們希望平台對外聲稱有照顧外送員，能夠真的做到，先從薪資計算公開透明開始。