台灣虎航招培訓機師！錄取者最快明年第2季受訓

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣虎航招培訓機師，錄取者最快明年第二季受訓。圖／台灣虎航提供
台灣虎航招培訓機師，錄取者最快明年第二季受訓。圖／台灣虎航提供

面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航表示，持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。本周六將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今天再宣布將啟動年度培訓機師招募，邀請對航空事業懷抱高度熱忱的人才，加入台灣虎航的行列。

台灣虎航說，本次培訓機師招募的報名期間為11月10日凌晨0時1分至12月7日晚間11時59分，報名資格需具備中華民國國籍且在國內設有戶籍、取得教育部認可的大學畢業，具學士學位或以上、多益750分（聽力400分）以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明，並需符合民航局頒布的航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及公司需求者，皆可報名。

報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，符合資格者將於2026年第一季進行相關招募流程。獲錄取者預計將安排於2026年第二季開始接受專業飛行課訓練，且將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航的正式機師。

台灣虎航說，歡迎有興趣從事航空事業與熱愛飛行的民眾，至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「機師」的職務中查看報名及相關應試資格；若對其他內勤人員職缺有興趣，也歡迎至104人力銀行或yes123求職網站查看相關職務。

台灣虎航 機師 求職

