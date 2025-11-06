一年面試46間公司才脫困！他痛批職場亂象：被當免費諮詢師 還要忍人資套話

有一名網友近日在論壇Dcard上發文，以「#閒聊 一年內面試46間公司脫離崩潰的求職地獄」為題，分享自己在台灣求職的艱難經歷，引發廣大網友共鳴與熱議。他表示，自己在經歷一年待業、面試46間公司後，才終於找到一份合適的工作，但這段過程可謂痛苦至極，甚至壓力大到需要求助醫生。

該網友提到，上一份工作原本是一間小規模外商，工作內容和氛圍都讓他非常滿意，但隨著公司被大企業併購，裁員成了無法避免的命運。儘管主管為他爭取了一筆不錯的資遣費，但他仍無法掩飾對未來的恐懼：「接下來我還要多久，才找得到下一份工作？」

在求職過程中，他的自信心被一次次的「無聲卡」和「未錄取」磨光。由於房租壓力，他選擇返回台中老家，但卻發現台中的薪資水平低得令人難以接受。他表示，即便將期望薪資砍至35K，仍常被企業以「條件太好」、「怕你做不久」等理由拒絕。

更令人憤怒的是，他發現不少公司根本無意招人，而是藉著面試來打探外商運營模式、科技業福利等內部資訊。他痛批這些行為：「這種被利用的感覺，比不錄取更難受。」

這篇文章也讓不少網友對台中工作環境提出批評。有網友留言：「台中工作超爛，履歷漂亮也沒用，他們只想砍薪水或找十年以上年資的人。」更有網友直言：「很多公司根本就是免費偷別間公司的運營管理系統，爛死了！」

儘管求職過程充滿挫折，該網友依然堅持提升自己。他透過上課、看書、參加語言交換等方式增強專業能力，最終成功進入一家全新的外商公司，從事自己真正想做的職位。他表示：「雖然未來仍充滿未知，但至少我知道自己撐得住，也知道該怎麼讓生活繼續往前走。」

貼文曝光後，引發大量網友討論。不少人留言分享自己的求職經歷：「我也是待業10個月才找到工作」、「一堆台灣公司面試只是來打探薪資，真的很心寒。」也有網友讚揚原PO的毅力：「我覺得你真的很強，可以不放棄的一年面試46間公司。」