快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

一年面試46間公司才脫困！他痛批職場亂象：被當免費諮詢師 還要忍人資套話

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友近日在論壇Dcard發文，以「#閒聊 一年內面試46間公司脫離崩潰的求職地獄」為題，分享自己在台灣求職的艱難經歷，引發廣大網友共鳴與熱議。他表示，自己在經歷一年待業、面試46間公司後，才終於找到一份合適的工作，但這段過程可謂痛苦至極，甚至壓力大到需要求助醫生。

該網友提到，上一份工作原本是一間小規模外商，工作內容和氛圍都讓他非常滿意，但隨著公司被大企業併購，裁員成了無法避免的命運。儘管主管為他爭取了一筆不錯的資遣費，但他仍無法掩飾對未來的恐懼：「接下來我還要多久，才找得到下一份工作？」

在求職過程中，他的自信心被一次次的「無聲卡」和「未錄取」磨光。由於房租壓力，他選擇返回台中老家，但卻發現台中的薪資水平低得令人難以接受。他表示，即便將期望薪資砍至35K，仍常被企業以「條件太好」、「怕你做不久」等理由拒絕。

更令人憤怒的是，他發現不少公司根本無意招人，而是藉著面試來打探外商運營模式、科技業福利等內部資訊。他痛批這些行為：「這種被利用的感覺，比不錄取更難受。」

這篇文章也讓不少網友對台中工作環境提出批評。有網友留言：「台中工作超爛，履歷漂亮也沒用，他們只想砍薪水或找十年以上年資的人。」更有網友直言：「很多公司根本就是免費偷別間公司的運營管理系統，爛死了！」

儘管求職過程充滿挫折，該網友依然堅持提升自己。他透過上課、看書、參加語言交換等方式增強專業能力，最終成功進入一家全新的外商公司，從事自己真正想做的職位。他表示：「雖然未來仍充滿未知，但至少我知道自己撐得住，也知道該怎麼讓生活繼續往前走。」

貼文曝光後，引發大量網友討論。不少人留言分享自己的求職經歷：「我也是待業10個月才找到工作」、「一堆台灣公司面試只是來打探薪資，真的很心寒。」也有網友讚揚原PO的毅力：「我覺得你真的很強，可以不放棄的一年面試46間公司。」

求職 薪資 待業 資遣 Dcard

相關新聞

一年面試46間公司才脫困！他痛批職場亂象：被當免費諮詢師 還要忍人資套話

有一名網友近日在論壇Dcard上發文，以「#閒聊 一年內面試46間公司脫離崩潰的求職地獄」為題，分享自己在台灣求職的艱難經歷，引發廣大網友共鳴與熱議。他表示，自己在經歷一年待業、面試46間公司後，才終於找到一份合適的工作，但這段過程可謂痛苦至極，甚至壓力大到需要求助醫生。

台灣虎航看好旅運市場 持續更新機隊招募機組員

旅運市場暢旺，台灣虎航看好市場發展並持續優化航網布局，積極推動機隊汰舊換新，全面提升市場競爭力。台灣虎航除了將於本周六（...

台灣虎航招培訓機師！錄取者最快明年第2季受訓

面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航表示，持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。本周六將在高雄舉辦...

同事被動收入8萬！他嘆不加班常請假又難溝通 網護航：很上進了

面對低薪的困境，不少人會透過投資的方式增加被動收入。一名男網友發文，稱他有一位30多歲的同事長期都在投資，每個月被動收入高達8萬多，只要他有事情就會請假，不管同事方不方便，堅決不加班並準時下班，讓他感嘆：「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通」，對此，網友們普遍認為同事的確有底氣不加班，不那麼努力工作也合情合理。

生病也不敢離職…她無奈曝原因 網見薪水狂搖頭：完全不值得

壓力大到要看醫生卻不敢離職？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己已經因為身心問題在就醫，卻還是不敢辭去工作，原因是急著累積工作經驗。

50人以上企業須增填職災資訊 重建服務及早進場

50人以上企業及指定企業每月須填報職業災害內容及統計表，勞動部職安署近日修正統計表，要求企業增填聯絡電話、發生地點等，盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。