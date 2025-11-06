同事被動收入8萬！他嘆不加班常請假又難溝通 網護航：很上進了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的同事長期都在投資，每月被動收入高達8萬多，只要有事情就會請假。示意圖／ingimage
面對低薪的困境，不少人會透過投資的方式增加被動收入。一名男網友發文，稱他有一位30多歲的同事長期都在投資，每個月被動收入高達8萬多，只要他有事情就會請假，不管同事方不方便，堅決不加班並準時下班，讓他感嘆：「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通」，對此，網友們普遍認為同事的確有底氣不加班，不那麼努力工作也合情合理。

一名男網友在Dcard發文，表示他有一位30多歲，長期投資的同事，每個月的被動收入有8萬多元，自從離開之前的工作後，來到了他們這一間一般民間公司上班，領的是底薪，也就是基本薪資

原PO透露，同事因為沒有經濟壓力，動不動就請假，無論是家庭照顧假、病假還是事假，只要有事情就會請假，不會管其他同事方不方便，老闆指示要加班或假日出勤他也都拒絕，永遠保持早上8點打卡、下午5點準時下班的作息。原PO最後也感嘆，跟沒有經濟壓力的同事真的很難溝通。

此文一出，不少網友為同事護航，認為沒經濟壓力的條件下，同事的作法沒有問題，「公司給基本薪而已，有出現把事情處理完就不錯了，還要別人不要常請假嗎」、「人家是有底氣阿，如果是你，你也是這樣吧」、「人家就是有本錢可以擺爛」、「人家被動收入8萬，肯出來上班很上進了」、「沒有經濟壓力的情況下，工作本來就是做身體健康或滿足自我成就的追求」。

也有網友認為同事都是依法請假，原PO沒必要指責他，「你要溝通什麼？大家都有權利請假啊，還是少了一個他公司就轉不動了」、「既然是依法請假，那就沒什麼好說」、「很正常吧，又沒有違法是在抱怨什麼，管好自己就好」、「既然人家領基本薪的話，那準時上下班及依法休假是他的權益喔，人手不夠多請人啊，不然老闆自己下來貼」、「基本薪資有合法請假都已經很禮貌了好嗎，他沒有曠職也沒有遲到早退」。

職場 薪資

