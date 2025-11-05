快訊

生病也不敢離職…她無奈曝原因 網見薪水狂搖頭：完全不值得

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己工作壓力大到要就醫，卻不敢離職。 示意圖／ingimage
壓力大到要看醫生卻不敢離職？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己已經因為身心問題在就醫，卻還是不敢辭去工作，原因是急著累積工作經驗。她透露之前面試某公司，即使是低薪也一堆人搶著面試，非常競爭。貼文曝光後，不少人見原PO薪水只有三萬狂搖頭，「三萬而已，不要那麼委屈自己」。

原PO表示，因為自己是新人急著累積經驗，所以工作只要薪水有給到三萬都會做。然而每個月壓力都很大，老闆動不動就罵人，還會威脅辭退，加上公司很久沒請新人，她又要給孝親費，已經畢業一年存款卻連10萬都沒有，讓她非常焦慮。

雖然是低薪工作，卻還是壓力大到每個月需要看醫生吃藥，醫生知道她的情況也很訝異，紛紛勸說「才區區三萬，被辭退就算了」，原PO無奈地搖頭表示，很多工作即使低薪，競爭的人依舊很多，只是越低薪越不容易，更怕被辭退，心酸道「低薪的人因為背後生活苦，職場壓力就會大到看醫生」。

貼文曝光後，許多過來人紛紛苦勸，「三萬而已，妳可以考慮跟老闆互罵，讓他資遣妳」、「不要再相信三萬多塊去學經驗這種話，拜託」、「工作做到還要去看醫生，想想都不值得」、「三萬工作提供的經驗好像沒有很值得拿耶，還是考慮換一下」、「才三萬，為了這壓垮自己不值得，工作辭掉吧！找個餐飲的工渡過，之後再慢慢尋找適合妳的工作」。

職場 醫師 薪資

相關新聞

壓力大到要看醫生卻不敢離職？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己已經因為身心問題在就醫，卻還是不敢辭去工作，原因是急著累積工作經驗。

菜鳥出國請事假...主管「1理由」拒絕 網傻眼：建議趕快離開

這樣的公司還要待嗎？一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己提前兩個月向公司請事假，卻被主管刁難不准假還不忘陰陽怪氣，更令她不滿的是主管平常就愛挑小毛病或找麻煩。貼文曝光後許多網友直搖頭「我遇到請假會刁難的都辭職處理」。

50人以上企業須增填職災資訊 重建服務及早進場

50人以上企業及指定企業每月須填報職業災害內容及統計表，勞動部職安署近日修正統計表，要求企業增填聯絡電話、發生地點等，盼...

注意期限！勞動部強化版僱用安定措施 9大業勞工薪資補貼直接入帳

為減輕國際情勢變動對於產業衝擊，並舒緩勞工可能面臨的減薪壓力，勞動部已啟動「強化版僱用安定措施」，針對9大業別實施減班休...

轉職焦慮你也有？十大上榜原因大公開 專家、企業分享幫你加強職場力

從談薪到情緒調整，整合專家與心理師的實用建議，包含履歷、自我介紹與面試要點一次到位，帶你穩住步伐、走出焦慮，順利完成職涯轉折。

她月薪48K嘆「工作閒到浪費生命」 一堆人留言爭搶：留給我這廢材做

主計處今年4月公布薪資統計，台灣台灣工業與服務業本國籍全職員工的平均經常性薪資為5萬524元。因此日前有位女網友，薪資接近全體平均，為月薪4萬8千元，不過常常沒事情要做，讓她抱怨「工作很無聊，我要離職嗎？」文章曝光後，許多人幽默表示「這工作太浪費生命了，讓我這個廢材來做吧！」

