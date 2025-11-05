聽新聞
0:00 / 0:00
生病也不敢離職…她無奈曝原因 網見薪水狂搖頭：完全不值得
壓力大到要看醫生卻不敢離職？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己已經因為身心問題在就醫，卻還是不敢辭去工作，原因是急著累積工作經驗。她透露之前面試某公司，即使是低薪也一堆人搶著面試，非常競爭。貼文曝光後，不少人見原PO薪水只有三萬狂搖頭，「三萬而已，不要那麼委屈自己」。
原PO表示，因為自己是新人急著累積經驗，所以工作只要薪水有給到三萬都會做。然而每個月壓力都很大，老闆動不動就罵人，還會威脅辭退，加上公司很久沒請新人，她又要給孝親費，已經畢業一年存款卻連10萬都沒有，讓她非常焦慮。
雖然是低薪工作，卻還是壓力大到每個月需要看醫生吃藥，醫生知道她的情況也很訝異，紛紛勸說「才區區三萬，被辭退就算了」，原PO無奈地搖頭表示，很多工作即使低薪，競爭的人依舊很多，只是越低薪越不容易，更怕被辭退，心酸道「低薪的人因為背後生活苦，職場壓力就會大到看醫生」。
貼文曝光後，許多過來人紛紛苦勸，「三萬而已，妳可以考慮跟老闆互罵，讓他資遣妳」、「不要再相信三萬多塊去學經驗這種話，拜託」、「工作做到還要去看醫生，想想都不值得」、「三萬工作提供的經驗好像沒有很值得拿耶，還是考慮換一下」、「才三萬，為了這壓垮自己不值得，工作辭掉吧！找個餐飲的工渡過，之後再慢慢尋找適合妳的工作」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言