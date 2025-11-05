生病也不敢離職…她無奈曝原因 網見薪水狂搖頭：完全不值得

壓力大到要看醫生卻不敢離職？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示自己已經因為身心問題在就醫，卻還是不敢辭去工作，原因是急著累積工作經驗。她透露之前面試某公司，即使是低薪也一堆人搶著面試，非常競爭。貼文曝光後，不少人見原PO薪水只有三萬狂搖頭，「三萬而已，不要那麼委屈自己」。

原PO表示，因為自己是新人急著累積經驗，所以工作只要薪水有給到三萬都會做。然而每個月壓力都很大，老闆動不動就罵人，還會威脅辭退，加上公司很久沒請新人，她又要給孝親費，已經畢業一年存款卻連10萬都沒有，讓她非常焦慮。

雖然是低薪工作，卻還是壓力大到每個月需要看醫生吃藥，醫生知道她的情況也很訝異，紛紛勸說「才區區三萬，被辭退就算了」，原PO無奈地搖頭表示，很多工作即使低薪，競爭的人依舊很多，只是越低薪越不容易，更怕被辭退，心酸道「低薪的人因為背後生活苦，職場壓力就會大到看醫生」。

貼文曝光後，許多過來人紛紛苦勸，「三萬而已，妳可以考慮跟老闆互罵，讓他資遣妳」、「不要再相信三萬多塊去學經驗這種話，拜託」、「工作做到還要去看醫生，想想都不值得」、「三萬工作提供的經驗好像沒有很值得拿耶，還是考慮換一下」、「才三萬，為了這壓垮自己不值得，工作辭掉吧！找個餐飲的工渡過，之後再慢慢尋找適合妳的工作」。