50人以上企業須增填職災資訊 重建服務及早進場
50人以上企業及指定企業每月須填報職業災害內容及統計表，勞動部職安署近日修正統計表，要求企業增填聯絡電話、發生地點等，盼讓職災專服員及早協助職災勞工，提供重建服務。
根據職業安全衛生法規定，50人以上企業或者是勞工人數不到50人事業，但經中央主管機關指定，並由勞動檢查機構函知者，必須依規定填寫職業災害內容及統計表，並每月報請勞動檢查機構備查、公布於工作場所。
勞動部職業安全衛生署組長林秋妙今天告訴中央社記者，職安署近日已經修正職業災害內容及統計表，盼能拓展職災勞工個案來源。
林秋妙表示，過往企業填報職業災害內容及統計表，內容後續僅做相關統計分析來了解全國有多少職災案件，但為了讓地方政府職災專服員能夠及早介入提供職業傷病診治及重建服務，因此已在職業災害內容及統計表新增包含聯絡電話、職災發生地點、個案是否有住院等欄位。
林秋妙說，依照法規，雇主必須每月填報職業災害內容及統計表，未來只要雇主一填入系統，專服員就可以聯繫職災勞工，及早給予相關重建服務，不用等到申請傷病給付後，縮短時間差距。
