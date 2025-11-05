快訊

菜鳥出國請事假...主管「1理由」拒絕 網傻眼：建議趕快離開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友要出國旅遊，請事假卻遭主管無理由駁回。 示意圖／ingimage
這樣的公司還要待嗎？一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己提前兩個月向公司請事假，卻被主管刁難不准假，更令她不滿的是主管平常就愛挑小毛病或找麻煩。貼文曝光後，許多網友直搖頭，「我遇到請假會刁難的都辭職處理」。

原PO向廣大網友請益「出國不能夠跟公司請事假嗎」，表示已經提前兩個月跟主管請4天事假要家庭出國旅遊，結果被刁難再刁難。她說剛進公司4個月而已沒有特休，不過自己平時出勤正常，也都是獨立作業，請假根本不會麻煩到第三人，自己也有請同事當代理人，但主管卻表示沒有遇過有公司請事假可以出去玩的，直言「請事假不合適，不喜歡」。

更誇張的是主管還直接說：「在這間公司，有人先買好機票了，再來請假，也會請他退機票」，甚至病假都要先通過事先核准，讓她非常傻眼。原PO補充，平常主管就陰陽怪氣的，連工作時的坐姿也要矯正，而且時不時會分別約談她和同事，好像要挑撥關係，也常常說要約談，結果又消失不見。

貼文讓許多老鳥看了傻眼，「工作薪水沒有到很高的話，都建議趕快離開這種看不開、愛刁難員工請假的爛公司」、「擋假很沒意義，妳堅持不到班公司也不能怎樣，爛公司才會擋」、「雖然這樣在大多的雇主會觀感不佳，但也很少會刁難不給請」、「遇到這種公司不給請事假的真的可以離開了，而且事假是會扣薪水的，請也沒差」、「主管不能沒理由拒絕請假的，這主管會倒大霉」。

