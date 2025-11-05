聽新聞
注意期限！勞動部強化版僱用安定措施 9大業勞工薪資補貼直接入帳
為減輕國際情勢變動對於產業衝擊，並舒緩勞工可能面臨的減薪壓力，勞動部已啟動「強化版僱用安定措施」，針對9大業別實施減班休息的勞工，提供薪資差額70%的薪資補貼。桃竹苗分署特別呼籲，符合資格的減班休息勞工，務必留意申請期限，盡速提出申請，以保障自身權益。
僱用安定措施辦理期間自今年8月1日至明年1月31日，申請期限採「區段」計算，勞工須自實施減班休息每滿30日的次日起90日內提出申請。桃竹苗分署提醒，許多勞工可能已在8、9月開始實施減班休息，8月1日至8月30日減班休息勞工應於11月28日前提出申請，若未在期限內完成申請，將影響自身請領資格。
為協助轄區企業與勞工申請，桃竹苗分署特別啟動專人輔導服務，即時解答減班休息企業疑義，協助雇主代勞工申請補貼，簡化往來補件流程，勞工除了可透過雇主代為申請外，亦可選擇利用台灣就業通線上申辦系統自行申請，無論是雇主代為申請還是自行申請，薪資差額補貼都會直接匯入勞工的個人金融帳戶，確保補助款能精準送達勞工手中。
桃竹苗分署賴家仁分署長表示，僱用安定措施薪資差額補貼亦可與「減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併領取，鼓勵勞工利用減班期間提升技能，利用空檔充實自我、提升職場競爭力。
