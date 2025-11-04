中高齡婦女重返職場 學者倡職務再設計

快訊

中央社／ 新北4日電

新北市政府社會局今天舉辦婦女人生下半場論壇，探討中高齡婦女重返職場與老後生活議題。學者洪惠芬指出，若政策與企業能協助設計適合的職務，中高齡婦女可再度發揮職場價值。

社會局今天與這裡共好協會舉辦「老後集思：Women的人生下半場跨域論壇」，邀台灣尤努斯基金會、台灣綠能公益發展協會、基督教芥菜種會等，分享中高齡婦女卸下照顧者的角色後，如何發揮職場價值。

社會局長李美珍致詞指出，新北市404萬人口中，65歲以上長者占近20%，其中女性占5成6，女性平均壽命達84歲，顯示「人生下半場」的重要性。市府鼓勵長者持續學習參與社會，在體力許可下，仍能回饋社會、貢獻職場。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬以「生產老化：離開職場到重新回到職場的可能」為題指出，女性婚後往往因育兒或照顧家庭中斷職涯，成為「監視器媽媽」，需兼顧工作與照護。

洪惠芬說，依據民國112年國家勞動參與率調查，女性在婚後與生育期的勞參率明顯下滑，重返職場時便面臨「生產老化」（在老化過程中對個人、社區到整個社會福祉產生多重貢獻）與年齡歧視雙重挑戰。

她建議，國家政策與企業應針對中高齡者職務再設計，打造兼具彈性與尊重的工作環境，達到雙贏。

這裡共好協會祕書長黃慧娟表示，論壇除聚焦中高齡女性面對老後生活的挑戰，更以「第三人生」視角，強調從經濟、心理到居住的全人整備。協會期盼創造讓中高齡女性「被看見、被理解、被賦能」的平台，讓老後不是退場，而是新篇章。

