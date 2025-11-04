她月薪48K嘆「工作閒到浪費生命」 一堆人留言爭搶：留給我這廢材做

主計處今（2025）年4月公布薪資統計，台灣工業與服務業本國籍全職員工的平均經常性薪資為5萬524元。日前有位女網友，薪資接近全體平均，為月薪4萬8千元，不過常常沒事情要做，讓她抱怨「工作很無聊，我要離職嗎？」文章曝光後，許多人幽默表示「這工作太浪費生命了，讓我這個廢材來做吧！」

原PO在Dcard發文表示，自己入職才一個半月，月薪4萬8千元，剛開始老闆偶爾會給她幾件工作，但把文件輸入好就沒事做了，最近幾個月都沒有被交辦工作，讓原PO覺得耗費生命。不只是工作無聊，公司裡面也沒有可以讓她憧憬的對象，她直言「就這樣裝忙了一個多月，像是浪費生命跟視力一樣」。

文章曝光後，許多網友搶著要做原PO工作，「太浪費生命了，還是讓我這個廢材來吧，離職請通知我，附上應徵連結」、「錢有發就好，妳離職就找不到48K的工作了」、「真好，工作就是要去賺錢的，管它無不無聊，是我就躺好躺滿，一堆工作不到4萬，累得跟狗一樣」、「離職記得跟我說，我會考慮去應徵」、「這麼爽，可以跟我講嗎？我也想要去」、「離職前先通知一下」。

但也有人認為應該離職，「我真的會因為無聊而離職」、「我前一份工作也是太無聊，只好跑去唸在職專班」；還有人給原PO職涯建議，「先不要離職，找別的有興趣的事情做，或者讀書、考證照」、「妳可以直接問其他同事有沒有要幫忙，如果沒有的話，就直接讀跟工作相關的技能」、「可以規劃慢慢想未來方向，長久做這份工作不推薦，因為妳可能會走不動」、「自己找事做啊！斜槓或者學習投資理財等等」。