旅宿業開放外國技術人力 勞團憂取代本勞就業機會

中央社／ 台北4日電

行政院日前宣布開放旅宿業外國技術人力等政策將擴大引進移工，勞團今天擔憂，此政策恐替代本勞工作機會，且移工權益仍有缺口，恐淪企業少數得利、多數工作權遭危機的結果。

行政院院會日前拍板「跨國勞動力精進方案」，包含將新增製造業藍領移工配額，及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者，且必須透過勞動部跨國延攬中心引進等。

桃園市產業總工會、台灣食品加工業產業工會聯合會、台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今天發表聯合聲明指出，台灣社會要維持運作的確需要移工，這是不爭的事實，但政策實施後，是否演變成資方替部分台灣勞工加薪、引進廉價移工後，再替代掉其他台灣勞工的工作機會。

聲明指出，政策開放更多移工來台，但對移工政策配套仍未處理，包含工運團體主張的「移工應納入勞退新制」及「廢除藍領移工在台年限」。

聲明提到，若政府刻意製造移工成為廉價、受契約綁縛的替代性勞動力，就是在制度上鼓勵雇主避免聘用台灣勞工，政府在推動政策前沒有檢討過去錯誤，如此僅剩圖利仲介，並讓移工與台灣勞工共同受害。

聲明也質疑，在政策公布前兩週，社會焦點仍集中在長榮航空、台鐵和醫護人員請假爭議及職安法修法，行政院和勞動部是否藉由社會關注勞工請假權和霸凌機制的同時，聲東擊西的讓錯誤政策偷渡過關，呼籲政府制定相關政策前，必須要與各級工會與工運團體共同對話討論。

聲明表示，政府政策宣稱可提高本勞薪資，但是連誰會被加薪都不知道，擔憂恐淪為企業內少數人得利、大多數勞工工作權遭逢危機的結果。

