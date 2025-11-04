月薪3.3萬、年終1個月…公股銀行派遣職缺好嗎？網揭劣勢：長期很虧

派遣制度是不少企業的人力選擇，尤其在公股銀行、電信與行政單位中相當普遍。近日有網友在Dcard上發文詢問：「派遣真的不好嗎？」引起不少討論。

原PO表示，自己收到一個公股銀行的派遣職缺，薪水33,000元、年終一個月、採一年一約的制度。由於看到網上對派遣工作的負面評價，因此在猶豫是否要婉拒這份職缺，再去嘗試其他機會。

貼文一經發出便引來熱議，網友紛紛留下自己的看法，「不要！派遣一點保障都沒有，上頭一句話，你就得走」、「曾經做過2年派遣，很多正職福利沒有，也沒辦累積年資。講好聽是派遣，講難聽就是打工吧」、「長期來看跟正職還是有差，像是升遷、加薪、福利、工作內容等」、「長期做的話比較吃虧，一樣的年資如果是正職早就有特休跟福利和年資的累積，派遣就只有薪水」。

也有網友有不同想法，「派遣不是重點，重點是薪水多少，假設有五六萬的派遣跟三萬正職，肯定選薪水高的」、「好與不好在於你的本事到哪而定，如果你今天是PR70以上的人，那派遣或約聘確實不好，但如果你只是個PR50以下的人，那這份工作也沒有什麼不好」、「派遣要看學不學得到東西，學不到就快跑！可以就蹲著多學一點，未來對工作比較有幫助」、「派遣有點像專業一點的實習，切記不要得過且過找涼缺，找涼缺就選正職或公務員」。