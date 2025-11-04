快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

月薪3.3萬、年終1個月…公股銀行派遣職缺好嗎？網揭劣勢：長期很虧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫是否要婉拒派遣職缺，再去嘗試其他機會。 示意圖／Ingimage
一名網友猶豫是否要婉拒派遣職缺，再去嘗試其他機會。 示意圖／Ingimage

派遣制度是不少企業的人力選擇，尤其在公股銀行、電信與行政單位中相當普遍。近日有網友在Dcard上發文詢問：「派遣真的不好嗎？」引起不少討論。

原PO表示，自己收到一個公股銀行的派遣職缺，薪水33,000元、年終一個月、採一年一約的制度。由於看到網上對派遣工作的負面評價，因此在猶豫是否要婉拒這份職缺，再去嘗試其他機會。

貼文一經發出便引來熱議，網友紛紛留下自己的看法，「不要！派遣一點保障都沒有，上頭一句話，你就得走」、「曾經做過2年派遣，很多正職福利沒有，也沒辦累積年資。講好聽是派遣，講難聽就是打工吧」、「長期來看跟正職還是有差，像是升遷、加薪、福利、工作內容等」、「長期做的話比較吃虧，一樣的年資如果是正職早就有特休跟福利和年資的累積，派遣就只有薪水」。

也有網友有不同想法，「派遣不是重點，重點是薪水多少，假設有五六萬的派遣跟三萬正職，肯定選薪水高的」、「好與不好在於你的本事到哪而定，如果你今天是PR70以上的人，那派遣或約聘確實不好，但如果你只是個PR50以下的人，那這份工作也沒有什麼不好」、「派遣要看學不學得到東西，學不到就快跑！可以就蹲著多學一點，未來對工作比較有幫助」、「派遣有點像專業一點的實習，切記不要得過且過找涼缺，找涼缺就選正職或公務員」。

派遣工 實習 職缺 人力

延伸閱讀

3生肖命最好！越拚越旺「上等命」 這1生肖貴人多

高齡患者能出院就別戀棧 醫警告當心染A流：10天轉院到天堂

動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

相關新聞

月薪3.3萬、年終1個月…公股銀行派遣職缺好嗎？網揭劣勢：長期很虧

派遣制度是不少企業的人力選擇，尤其在公股銀行、電信與行政單位中相當普遍。

桃捷公司徵維修類技術員 具相關專業證照免筆試

桃園捷運綠線預計明年底開通營運，桃捷公司招募維修類技術員，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，正式錄用者薪資約新台幣...

影／職災案例影片宣導 洪申翰：風險不應由勞工或家家屬承擔

勞動部長洪申翰上午出席職業傷病診治及重建服務宣導記者會，藉由「金牌麵包手」及「有你扶持並肩同行」劇情片，呈現實際職災案例...

父母不認同？ 新鮮人最常給的三大離職理由出爐

yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評價調查」結果顯示，有八成八企業表示，根據過去聘用經驗，應屆畢業生任職時間都不到一...

高溫假要來了？勞部:設預警機制讓高溫成議題 勞團：可將低溫假一併納入

台灣將放高溫假？立院交委會昨審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假。勞...

地方建議：高溫假因地制宜、行業有別

立法院交通委員會審查立委提案「氣象法」修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放「高溫假」。地方政府表示，法規還在討論中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。