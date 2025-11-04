快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

桃捷公司徵維修類技術員 具相關專業證照免筆試

中央社／ 桃園4日電
桃園捷運綠線預計115年底開通營運，桃園大眾捷運公司招募維修類技術員，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，正式錄用者薪資約新台幣3萬8300元，另有各獎金全年合計最高達4.4個月。（桃園大眾捷運公司提供）
桃園捷運綠線預計115年底開通營運，桃園大眾捷運公司招募維修類技術員，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，正式錄用者薪資約新台幣3萬8300元，另有各獎金全年合計最高達4.4個月。（桃園大眾捷運公司提供）

桃園捷運綠線預計明年底開通營運，桃捷公司招募維修類技術員，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，正式錄用者薪資約新台幣3萬8300元。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，招募維修類技術員共有一般類、軌道類、土木類、資訊類等4大類，主要負責捷運綠線電聯車、供電、月台門、電扶梯、水電、消防、環控、號誌、通訊、監控等設備保養與檢修。而軌道、土木及資訊類別，則負責軌道維修、土建設施與行控系統監控等設施維護，錄取人員須配合輪班，以確保捷運系統全天候安全運作。

桃捷公司說，維修技術員屬公司營運核心職務，不僅具備穩定公營事業保障，也享有優渥薪資福利。新進人員需依勞動契約通過完整試用期後才完成正式錄用。試用期前90日薪資約3萬4600元，通過試用考核後調整至約3萬8300元；另視營運盈餘發給績效獎金，各獎金合計全年最高可達4.4個月，並提供特休補助、團保、年度健檢及完整教育訓練制度等。

桃捷公司指出，報名資格為國內外高中職以上畢業，須具備工業配線、消防設備士、CCNA網路工程師等任一專業證照，甄試方式為「證照審查」及「口試」，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，將以電子郵件通知口試時間。招募報名從即日起至14日止，應徵者可至桃捷公司官網了解報名程序，預計12月起依用人需求陸續進用。

延伸閱讀

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

桃捷綠線明年底通車 招募347人卻只來49人？民代憂「人力荒」影響營運

台南捷運綠線新方案 市區「地下段」往西延長約1.9公里

台南捷運綠線新方案出爐！行經舊市區地下段西延過運河出土

相關新聞

父母不認同？ 新鮮人最常給的三大離職理由出爐

yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評價調查」結果顯示，有八成八企業表示，根據過去聘用經驗，應屆畢業生任職時間都不到一...

桃捷公司徵維修類技術員 具相關專業證照免筆試

桃園捷運綠線預計明年底開通營運，桃捷公司招募維修類技術員，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，正式錄用者薪資約新台幣...

影／職災案例影片宣導 洪申翰：風險不應由勞工或家家屬承擔

勞動部長洪申翰上午出席職業傷病診治及重建服務宣導記者會，藉由「金牌麵包手」及「有你扶持並肩同行」劇情片，呈現實際職災案例...

高溫假要來了？勞部:設預警機制讓高溫成議題 勞團：可將低溫假一併納入

台灣將放高溫假？立院交委會昨審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假。勞...

地方建議：高溫假因地制宜、行業有別

立法院交通委員會審查立委提案「氣象法」修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放「高溫假」。地方政府表示，法規還在討論中，...

勞團呼籲：低溫假也應列入修法考量

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，訂高溫指標設預警機制是好事，職安署去年已修正「職業安全衛生設施規則」，針對高溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。