桃捷公司徵維修類技術員 具相關專業證照免筆試

桃園捷運綠線預計明年底開通營運，桃捷公司招募維修類技術員，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，正式錄用者薪資約新台幣3萬8300元。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，招募維修類技術員共有一般類、軌道類、土木類、資訊類等4大類，主要負責捷運綠線電聯車、供電、月台門、電扶梯、水電、消防、環控、號誌、通訊、監控等設備保養與檢修。而軌道、土木及資訊類別，則負責軌道維修、土建設施與行控系統監控等設施維護，錄取人員須配合輪班，以確保捷運系統全天候安全運作。

桃捷公司說，維修技術員屬公司營運核心職務，不僅具備穩定公營事業保障，也享有優渥薪資福利。新進人員需依勞動契約通過完整試用期後才完成正式錄用。試用期前90日薪資約3萬4600元，通過試用考核後調整至約3萬8300元；另視營運盈餘發給績效獎金，各獎金合計全年最高可達4.4個月，並提供特休補助、團保、年度健檢及完整教育訓練制度等。

桃捷公司指出，報名資格為國內外高中職以上畢業，須具備工業配線、消防設備士、CCNA網路工程師等任一專業證照，甄試方式為「證照審查」及「口試」，具相關專業證照者通過資料審查後可免筆試，將以電子郵件通知口試時間。招募報名從即日起至14日止，應徵者可至桃捷公司官網了解報名程序，預計12月起依用人需求陸續進用。