父母不認同？ 新鮮人最常給的三大離職理由出爐

yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評價調查」結果顯示，有八成八企業表示，根據過去聘用經驗，應屆畢業生任職時間都不到一年，最常聽到的離開理由，分別是生涯規劃、不符預期、父母不認同。至方企業願意給新鮮人的職場適應期平均為2.4個月。

調查顯示，若以過去聘用經驗來看，應屆畢業或退伍的新鮮人，任職時間都不算太長，合計87.8%公司表示「不到一年」：包含35.1%「3個月(含)以下」；27.1%為「6個月以上∼12個月不到」；25.6%是「超過3個月∼6個月不到」。

企業最常聽到的職場新人離職理由，在可複選狀況下，前五名依序為：「有自己的生(職)涯規劃」(56.2%)、「工作內容與原本預期的不同」(44.6%)、「父母或長輩不贊成、不認同自己的工作(行業)」(37.7%)，以及「自認公司沒有提供發揮空間」(36.5%)、「工作壓力大，工作量(時間)無法負荷」(30.3%)。

六到十名的離職理由部分，又分別是：「自認個性不適合這份工作、行業屬性」(25.7%)、「想趁著年輕，換個有挑戰性的工作」(21.8%)、「離家(住所)太遠，通勤時間長」(20.4%)，以及「薪水無法支應生活開銷」(19.1%)、「家人健康出狀況」(14%)。

時企業願意給新鮮人的「職場適應時間」，平均為2.4個月，約有72天。而且其中更有41.8%的公司期望新人，能在到職「超過3個月∼6個月不到」後，可以真正有「實質貢獻」；還有32.1%則期待，在「6個月以上∼12個月不到」。

整體而言，對於今年僱用過的社會新鮮人「工作能力」，企業主平均給了61.4分，算是低空飛過「及格」門檻！至於新鮮人的「工作態度」，企業主平均打54.7分，仍有待「補考」過關。

企業覺得今年聘用的新人，應該要加強不少的「教育訓練」，若在可複選狀況下，主要依序為：「溝通能力」(63.6%)、「敬業精神的塑造」(58.8%)、「情緒或壓力管理」(57.6%)，以及「危機處理能力」(47.7%)、「職場倫理」(36.7%)。