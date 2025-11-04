快訊

父母不認同？ 新鮮人最常給的三大離職理由出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人力銀行調查企業任用新鮮人情形，高達八成八企業表示不到一年。示意圖。圖/本報資料照片
yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評價調查」結果顯示，有八成八企業表示，根據過去聘用經驗，應屆畢業生任職時間都不到一年，最常聽到的離開理由，分別是生涯規劃、不符預期、父母不認同。至方企業願意給新鮮人的職場適應期平均為2.4個月。

調查顯示，若以過去聘用經驗來看，應屆畢業或退伍的新鮮人，任職時間都不算太長，合計87.8%公司表示「不到一年」：包含35.1%「3個月(含)以下」；27.1%為「6個月以上∼12個月不到」；25.6%是「超過3個月∼6個月不到」。

企業最常聽到的職場新人離職理由，在可複選狀況下，前五名依序為：「有自己的生(職)涯規劃」(56.2%)、「工作內容與原本預期的不同」(44.6%)、「父母或長輩不贊成、不認同自己的工作(行業)」(37.7%)，以及「自認公司沒有提供發揮空間」(36.5%)、「工作壓力大，工作量(時間)無法負荷」(30.3%)。

六到十名的離職理由部分，又分別是：「自認個性不適合這份工作、行業屬性」(25.7%)、「想趁著年輕，換個有挑戰性的工作」(21.8%)、「離家(住所)太遠，通勤時間長」(20.4%)，以及「薪水無法支應生活開銷」(19.1%)、「家人健康出狀況」(14%)。

時企業願意給新鮮人的「職場適應時間」，平均為2.4個月，約有72天。而且其中更有41.8%的公司期望新人，能在到職「超過3個月∼6個月不到」後，可以真正有「實質貢獻」；還有32.1%則期待，在「6個月以上∼12個月不到」。

整體而言，對於今年僱用過的社會新鮮人「工作能力」，企業主平均給了61.4分，算是低空飛過「及格」門檻！至於新鮮人的「工作態度」，企業主平均打54.7分，仍有待「補考」過關。

企業覺得今年聘用的新人，應該要加強不少的「教育訓練」，若在可複選狀況下，主要依序為：「溝通能力」(63.6%)、「敬業精神的塑造」(58.8%)、「情緒或壓力管理」(57.6%)，以及「危機處理能力」(47.7%)、「職場倫理」(36.7%)。

高溫假要來了？勞部:設預警機制讓高溫成議題 勞團：可將低溫假一併納入

台灣將放高溫假？立院交委會昨審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假。勞...

地方建議：高溫假因地制宜、行業有別

立法院交通委員會審查立委提案「氣象法」修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放「高溫假」。地方政府表示，法規還在討論中，...

勞團呼籲：低溫假也應列入修法考量

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，訂高溫指標設預警機制是好事，職安署去年已修正「職業安全衛生設施規則」，針對高溫...

立院修法…「高溫假」有望 但不會像颱風放整天

立法院交委會昨天審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。交通部表示，氣...

全撐不到1年！她嘆年輕員工「草莓」不願吃苦 網見薪資：不如打工

什麼因素會導致員工離職呢？一名女網友發文，感嘆公司無論招多少新人，都待不到三年，尤其很多年輕人撐不到一年就走了，讓她直言：「年輕人都不願意吃苦」，雖然薪水只開2萬8，但如果想要高薪，就要帶給公司更多產值，否則只是脾氣很大的「草莓族」而已，此文一出，引起網友熱議。

