台積電職缺在這裡！人力銀行攜手五大學推AI履歷專區

新鮮人求職不再迷惘！104人力銀行宣布，與成功大學、台灣師範大學、台北大學、中正大學及亞洲大學合作，推出「校園求職專區」，整合AI履歷與求職資源，協助學生在畢業前無縫接軌職場。包括台積電、台達電、緯創資通、UNIQLO台灣等知名企業均在平台釋出新鮮人友善職缺，讓學生可一站式掌握市場趨勢、投遞履歷、準備面試。

104人力銀行指出，新平台連結「履歷診療室」、「求職特攻班」線上課程、「校友履歷範本」及「升學就業地圖」四大工具，學生可運用「AI履歷掃描」功能，將學習歷程檔案或自製履歷一鍵轉換為企業慣用的標準格式，大幅縮短準備時間。以成大專區為例，台積電、台達電、緯創資通、UNIQLO台灣等知名企業均在平台上釋出職缺。

根據104資料，今年新鮮人求職偏好以行政、總務類居首，占比16%；其次為工程研發（15.1%）、軟體／工程（14.7%）。若按學歷區分，碩士畢業生最青睞工程研發（28.4%）、軟體工程（25.3%）與製程規劃（15.1%）；學士畢業生則偏向內勤與門市服務，行政總務占22.4%，門市營業19.3%，餐飲13.2%。

104人力銀行集團行銷長張寶玲表示，新鮮人進入職場的第一步是「探索與行動並進」，透過校園專區可快速掌握市場脈動與職缺機會，減少摸索成本。104自2024年起與成大合作，整合校內《NCKU FUTURE SUCCESS+》職涯系統，今年再擴大與師大、北大、中正及亞大合作，串聯校內徵才活動與線上職缺，學生可依需求篩選全職、兼職或實習，並提供遠端與外籍人士專區，滿足多元求職需求。