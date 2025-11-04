高溫假要來了?勞部:設預警機制讓高溫成議題 勞團:可將低溫假一併納入

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
夏天飆破四十度高溫頻傳，立法院昨天審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放高溫假。圖為勞工頂著豔陽高溫在戶外工作。本報資料照片
夏天飆破四十度高溫頻傳，立法院昨天審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放高溫假。圖為勞工頂著豔陽高溫在戶外工作。本報資料照片

台灣將放高溫假？立院交委會昨審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假。勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，訂高溫指標設預警機制是好事，職安署去年已修正「職業安全衛生設施規則」，針對高溫要求雇主擬定保護勞工的措施，未來也會根據氣象法的修法滾動修正。勞團則建議，可將低溫假一併列入考量。

近年極端氣候影響工作環境，台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋認為，除了高溫帶來的熱危害，寒流帶來的衝擊可能更大，他建議氣象法應將低溫假等一併列入討論、進行全面與通盤的考量。而「高溫假」牽涉給薪問題，牽涉的層面極廣，他認為勞動部之前針對熱危害已訂定與修正相關指引，將指引確實落實，對勞工的幫助更大。

勞動部職安署去年八月修正「職業安全衛生設施規則」，當戶外熱危害風險達最高等級第四級時，雇主未在作業場所設置遮陽設施，以及可以降低作業環境溫度的設備，並在鄰近處設置陰涼的休息場所等，最高可開罰到卅萬元。張國明表示，勞動部針對熱危害，提出的解決方案不是「給假」，而是如何讓勞工的工作空間避開熱危害。氣象法修法若能明訂高溫標準、發布高溫特報，對勞雇雙方來說有預警機制，也有明確的標準可遵守。

張國明表示，放「假」需要凝聚企業、經濟部的共識，勞工也未必願意放沒有工資的高溫假，目前全世界也沒有哪一個國家有放「高溫假」。但如果氣象局能固定發布高溫特報，讓勞雇雙方開始了解高溫議題、做好防範措施，並慢慢凝聚共識，也許再過個十年，便會出現法定的高溫假。

