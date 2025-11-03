全撐不到1年！她嘆年輕員工「草莓」不願吃苦 網見薪資：不如打工

什麼因素會導致員工離職呢？一名女網友發文，感嘆公司無論招多少新人，都待不到3年，尤其很多年輕人撐不到1年就走了，讓她直言「年輕人都不願意吃苦」，雖然薪水只開2萬8，但如果想要高薪，就要帶給公司更多產值，否則只是脾氣很大的「草莓族」而已。此文一出，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard發文，表示公司遇到了徵才的困難，無論招了多少新員工，沒有一個人能待超過3年，特別是年輕員工連1年都撐不到。她表示老闆認為新人無法帶給公司太多產值，因此薪水只開28590元，每年考核能調薪1000元，考核不過則不會調薪，維持基本薪資。

原PO說，公司是責任制沒有加班問題，但現在的年輕人脾氣大又有點「草莓」，做不久就離職，還總是嫌東嫌西。她認為既然想要高薪，就要看能為公司賺多少錢，如果能為公司賺100萬，月薪當然能開到4萬。

此文一出，不少網友質疑原PO，認為28590元薪水太低，年輕人自然不會想待下去，「28590有什麼好撐的？隨便投都有，誰還想要吃苦當吃補」、「這世界上又不是只有一家公司可以選，為什麼要選28590的公司」、「肯吃苦幹嘛不吃月入5萬的苦，領29k要吃什麼苦」、「可是我在餐飲打工可以賺到3萬以上，如果你是正職還開28590，那為什麼我不去打工就好」。

更有網友指出原PO公司的問題，「如果公司3年留不住任何新人，問題不太可能只出在年輕人不願吃苦，這代表公司制度、薪資結構、培訓方式，甚至職場氛圍都有值得檢討的地方」、「只能開基本薪資，代表這個公司賺錢能力很差，或者是很吝嗇的老闆，只想賺錢不想分享利潤」、「如果可以把產品的價值套在員工身上，只能說想法根本不上時代被淘汰剛好而已」。