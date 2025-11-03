移工團體勞動部抗議 批政策詐騙

行政院日前宣布擴大移工政策，多個移工團體昨到勞動部前抗議，不滿勞動部現有移工留才久用方案，上路三年半，中階移工僅藍領移工人數的百分之四點九，升級中階移工的決定權在雇主手裡，移工薪資難提高，申請轉換還須支付高額仲介費，移工團體呼籲應廢除工作年限，拒絕中階技術詐騙。

桃園市家庭看護工職業工會秘書黃姿華表示，產業移工在台工作上限十二年，看護工十四年，移工在台工作六年以上的資深移工，可由雇主申請移工留才久用方案，轉任為中階技術人力，產業類薪資三點三萬元，機構看護工二點九萬元，之後若有雇主聘僱則可無限期在台工作。

乍看勞動條件提高，但據勞動部統計，到今年九月，在台中階移工四萬二七五二人，同月藍領移工人數為八十五萬八九三九人，等於中階移工僅藍領移工的百分之四點九。

黃姿華指出，勞動部將升級為中階的決定權交給雇主，讓雇主挑選「聽話、乖巧、任勞任怨的工人」，換言之，工人勞動條件的提升，並非基於工人的年資與能力，而是取決於雇主的單方面選擇。中階移工要能取得永久居留，薪資必須達到連大部分本勞都達不到的兩倍最低工資，約五點九萬元，移工無法留才久用，問題出在結構性低薪、藍領年限的制度性枷鎖，唯有徹底廢除藍領移工在台年限，才能落實勞動三權。

屏東縣漁工職業工會秘書長Achmad Mudzakir表示，即便許多移工訓練有素、經驗豐富，符合轉中階的資格，但因雇主或仲介不同意而無法申請，甚至也聽聞買賣中階工作的案例，有損該制度的公信力。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠表示，移工留才久用方案，具經驗與技術能力的資深移工，可透過雇主以較高薪資聘僱從事中階技術工作，協助逐步銜接我國移民制度，自二○二二年四月至今年九月底止，已有五點七萬名資深移工轉任外國技術人力，平均每年增加一點六萬餘人。

移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，可向勞動部申訴。至於違法收取買工費的仲介，最嚴重得停業處分，今年一至八月已開罰八家，其中六家停業。