快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

拍下台灣街道高清圖！大陸衛星「吉林一號」 究竟是什麼來頭

快打開音響！研究曝「這歲數」以上 常聽音樂可降低近40%失智風險

雇主聘中階移工 給薪低於規定 勞動部：將查核、並限制雇主未來申請案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對外界關切移工轉任外國技術人力後，若雇主給薪低於規定薪資標準時，勞動部2表示，本部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資所得。若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案。此外，外國技術人力聘僱3年期滿，可與雇主合意續聘展延或轉換新雇主。

勞動部表示，為避免單純延長或取消移工在台工作年限，導致資深移工長期在台工作卻無法轉換身分及銜接我國技術移民制度，自2022年4月起推動「移工留才久用方案」，具經驗與技術能力的資深移工，可透過雇主以較高薪資聘僱從事中階技術工作，協助逐步銜接我國移民制度。自2022年4月底起至2025年9月底止，已有5.7萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人。

勞動部表示，移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，外國技術人力可向本部1955勞工諮詢申訴專線申訴；另本部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資所得。若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案，並同意外國人轉換新雇主及由公立就業中心媒合中階技術工作。

另外，國技術人力聘僱3年期滿，可與雇主合意續聘展延或轉換新雇主；聘期未屆滿前，外國技術人力也可與原雇主、新雇主三方合意轉換，聘期中也有轉換雇主選擇自由。

勞動部強調，鼓勵雇主直接聘僱、減少移工經濟負擔，是既定重要政策，並自2024年7月起推動「直聘服務效能提升精進方案」，2026規劃除現有在台北的直聘中心外，將增設服務據點，於服務據點配置雙語翻譯及轉換承接服務人員，將整合直聘及轉換服務，並提供中階技術人力及雇主更好的媒合轉換服務。

勞動部表示，為強化政府在外國人聘僱過程的角色及功能，降低外國人來臺所需負擔的相關費用，行政院院會已於2025年10月30日通過「跨國勞動力精進方案」最快於2026年1月實施，並透過成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力相關事宜，提供外國技術人力招募、技能測驗及聘僱等服務，具體落實國對國直接聘僱。

薪資 移工 勞動部

延伸閱讀

留才久用遭指讓仲介收買工費 勞動部：最重可停業

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

外籍車手增加！平鎮警強化法治宣導 籲移工勿淪詐團共犯

相關新聞

高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

北市企業徵才了！臺北市就業服務處自11月3日至11月7日，邀集26家優質企業，釋出960個工作機會，包括公共自行車租賃、...

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

移工團體今於勞動部前抗議指出，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，目的透過勞動條件提高，吸引連續工作...

不適應輪班辭工程師 他26歲打零工維生問「這樣很爛嗎」

一名網友近日在論壇表示，他大學四年級時考到科大的電子研究所，之後因為壓力太大休學，休學之後經由大學同學幫忙找工作，到半導體封測廠任職輪班的設備工程師，半年後因不適應輪班辭職，後來在家裡常和家人吵架，也因病住院，出院的後續是打零工、去復健中心。

首份工作不熟流程還被主管要求獨當一面 她上網吐苦水：每晚焦慮

「但是因為是第一份工作而且薪水不低又是名聲不錯的，很猶豫我要不要撐一年……」，一名網友近日在論壇稱，她是科技業的工作PM，會被主管講難聽話，對於要和主管講話會很恐懼和發抖。她說被主管質疑假日為何不努力複習工作事務、被要求要獨當一面，加上對於工作流程與環境很不熟悉，上班的前一天晚上都會很焦慮。

產業缺工 勞陣反對以放寬移工政策為前提 籲全面檢討

部分長年缺工產業，要求政府開放移工。賴政府前天公布跨國勞動力精進方案，開放旅宿業以替本國員工加薪的方式，引進外國技術人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。