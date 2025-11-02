留才久用遭指讓仲介收買工費 勞動部：最重可停業

快訊

中央社／ 台北2日電

移工團體今天批評，移工留才久用方案反讓仲介可收取「買工費」。勞動部回應，若有相關情事，可打1955專線申訴，查證屬實，最重可要求仲介停業，1至8月開罰8家，其中6家停業。

為解決國內中階技術人力短缺問題，勞動部推動「移工留才久用方案」，允許符合資格的資深移工轉任為無工作年限限制的「中階技術人力」，可免繳就業安定費、提高薪資、無工作年限限制，並有機會申請永久居留。

然而，台灣移工聯盟等移工團體今天在勞動部前抗議，認為中階技術人力政策是「詐騙」，指出雇主會藉由薪資結構調整，或增加扣項以規避調薪；甚至要另外付一筆「買工費」給仲介；當薪資提高時，雇主往往要求更多工作，甚至減少移工休假。

移工團體批評，中階政策只是掩飾藍領移工長期勞動條件低落的障眼法。

移工團體並呼籲徹底廢除藍領移工在台年限，讓移工能長期穩定工作，落實勞動三法，才有提升勞動條件的可能；預告將於12月7日以「廢除工作年限」為主軸，舉行移工大遊行。

勞動部回應，自111年4月起推動「移工留才久用方案」，統計自推動起至今年9月底止，已有5.7萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人。

關於移工團體所提剝削的情況，勞動部表示，移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，外國技術人力可向1955勞工諮詢申訴專線申訴；另外，勞動部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資所得。

勞動部強調，若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案，並同意外國人轉換新雇主及由公立就業中心媒合中階技術工作；若仲介有收取買工費等違法情事，查證屬實最重將面臨停業處分，據統計，今年1月到8月已處分8家，其中6家停業。

勞動部解釋，中階聘僱3年期滿，可與雇主合意續聘展延或轉換新雇主；聘期未屆滿前，外國技術人力也可與原雇主、新雇主三方合意轉換，聘期中也有轉換雇主選擇自由。

