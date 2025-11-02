快訊

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市就業服務處邀集26家優質企業，釋出960個工作機會。圖／臺北市就業服務處
臺北市就業服務處邀集26家優質企業，釋出960個工作機會。圖／臺北市就業服務處

北市企業徵才了！臺北市就業服務處自11月3日至11月7日，邀集26家優質企業，釋出960個工作機會，包括公共自行車租賃、零售、旅宿、餐飲、照顧服務、醫療保健及不動產業等，在北市各就服站展開。這次徵才活動，採現場面試方式，歡迎有求職、轉職或兼職需求的民眾，前往臺北市各就業服務站，把握好機會，為職涯開啟新篇章。

本週參與企業陣容堅強，包括：北投老爺酒店、米塔集團、群品餐飲、安心食品(摩斯漢堡)、全家、三商餐飲、豊漁、阿爾法餐飲、五花馬國際行銷、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、傲勝全球(OSIM)、全聯、統康生活事業(家樂福超市)、三商家購(美廉社)、統健實業(聖德科斯)、統一多拿滋、台灣主婦聯盟生活消費合作社、信義房屋、錢櫃企業、微笑單車等知名品牌。另有旭耀居家長照、安德利居家長照、松泰居家長照、溫邸家居家長照、采鋐照護伴隨居家長照5家居家長照，以及聯合醫院忠孝院區醫療機構也加入行列。

其中，以旅宿餐飲及零售服務業最受歡迎，主管及儲備職缺多達127個名額。例如：米塔集團儲備店長、儲備主廚薪資高達48K起，內外場幹部42K；錢櫃KTV中班儲備幹部薪資45.5K；信義房屋社區客戶管理人員及服務代表40K起薪；新加坡商傲勝全球（OSIM）銷售人員挑戰月薪70K。

對服務業有熱情、喜歡與人互動的朋友，此次零售業也參與徵才，包括：全家便利商店、家樂福超市、全聯、美廉社、統健實業及台灣主婦聯盟等企業，共釋出231個職缺，職務多為門市人員、儲備幹部及店務管理人員，可依居住地區彈性分發。

此外，徵才企業也提供多元福利，如北投老爺酒店集團酒店年資可累計、免費住宿、員工制服及餐飲；全家便利商店享久任獎金、生日假、國內外旅遊補助、部門聚餐及親子日活動；家樂福超市標榜特休制度優於勞基法，鼓勵員工休息充電；全聯提供孕期營養金及員工旅遊補助。

米塔集團設有夥伴宿舍、三節禮品、久任獎金及員工用餐優惠；摩斯漢堡設立語文檢定獎金，鼓勵員工自我提升；阿爾法餐飲提供托兒津貼、生育獎勵金，友善家庭職場；豊漁與群品餐飲補助旅遊經費、提供免費員工餐與獎學金制度；錢櫃企業提供介紹獎金、留任獎金及每月員工優惠，盼提升向心力。

餐飲 全家便利商店 長照

延伸閱讀

老師荒止血 北市缺額曝…議員提解方國中導師減2節課

北市造型師疑背債入不敷出 陳屍出租套房、遺體明顯發黑

疑持空氣槍？男朝福德國小校園射擊 遭北市警帶回偵辦

桃園表揚醫護藥長照員 張善政：百億蓋市醫拚明年動工

相關新聞

高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

北市企業徵才了！臺北市就業服務處自11月3日至11月7日，邀集26家優質企業，釋出960個工作機會，包括公共自行車租賃、...

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

移工團體今於勞動部前抗議指出，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，目的透過勞動條件提高，吸引連續工作...

不適應輪班辭工程師 他26歲打零工維生問「這樣很爛嗎」

一名網友近日在論壇表示，他大學四年級時考到科大的電子研究所，之後因為壓力太大休學，休學之後經由大學同學幫忙找工作，到半導體封測廠任職輪班的設備工程師，半年後因不適應輪班辭職，後來在家裡常和家人吵架，也因病住院，出院的後續是打零工、去復健中心。

首份工作不熟流程還被主管要求獨當一面 她上網吐苦水：每晚焦慮

「但是因為是第一份工作而且薪水不低又是名聲不錯的，很猶豫我要不要撐一年……」，一名網友近日在論壇稱，她是科技業的工作PM，會被主管講難聽話，對於要和主管講話會很恐懼和發抖。她說被主管質疑假日為何不努力複習工作事務、被要求要獨當一面，加上對於工作流程與環境很不熟悉，上班的前一天晚上都會很焦慮。

產業缺工 勞陣反對以放寬移工政策為前提 籲全面檢討

部分長年缺工產業，要求政府開放移工。賴政府前天公布跨國勞動力精進方案，開放旅宿業以替本國員工加薪的方式，引進外國技術人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。