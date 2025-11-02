快訊

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影

台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。

移工聯盟表示勞動部以「少子化」、要跟日韓「搶人才」等理由，自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，希望透過「勞動條件的提高」吸引「連續工作6年以上」的熟練移工留在台灣。薪資部份，產業移工已常性薪資計需達3.3萬；機構看護工，經常性薪資需達2.9萬，而家庭看護工，總薪資需達2.4萬。

留台時間部份則不受藍領移工12年的限制（家庭看護工，若雇主申請，可延長至14年），若有雇主聘僱，則可無限期在台工作。這乍看似乎「勞動條件的提高」留才久用方案，但根據勞動部的統計2025年9月在台中階移工共 42，752人。同月，藍領移工人數為858，939人。至今執行已3年半，中階移工僅為就服法移工人數的4.7%。

由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工，勞工離職後根本無從找到新雇主，只好忍耐不合法、不合理的勞動條件與對待，特別是已經超過藍領工作期限12年的勞工，部份移工明明有熟練的工作技能，卻在轉中階後不堪剝削決定離台。

種種讓移工看似有「升級」的機會 ，但實際上卻是「看得到、吃不到」。不但 「升級」的機會是掌握在雇主手裡，一旦中階雇主解約，工人將毫無退路，只能選擇失聯或返國。這不僅形同一場由政策主導的詐騙，更是假藉「提升勞動條件」之名，實則掩蓋藍領移工長期處於低薪與低勞動保障的現狀。

民間團體指出勞動部面對「政府放任私人仲介壟斷移工就業市場三十年」的質疑，不斷跳針的以「政府提供雇主多元聘僱管道」作為卸責的遮羞布，如今勞動部再度畫出「中階技術人力可以留才久用，同時提升移工勞動條件」這個大餅的手法，根本與當年宣揚的「多元聘僱管道」的遮羞布政策如出一徹。

台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟表示由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工，勞工離職後根本無從找到新雇主，只好忍耐不合法、不合理的勞動條件與對待。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟表示由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工，勞工離職後根本無從找到新雇主，只好忍耐不合法、不合理的勞動條件與對待。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。記者林俊良／攝影

移工 雇主 勞動部

延伸閱讀

外籍車手增加！平鎮警強化法治宣導 籲移工勿淪詐團共犯

產業缺工 勞陣反對以放寬移工政策為前提 籲全面檢討

政院拍板 旅宿業開放移工

旅宿業開放中階移工 涵蓋4大範圍、起薪3.2萬元

相關新聞

高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

北市企業徵才了！臺北市就業服務處自11月3日至11月7日，邀集26家優質企業，釋出960個工作機會，包括公共自行車租賃、...

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

移工團體今於勞動部前抗議指出，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，目的透過勞動條件提高，吸引連續工作...

不適應輪班辭工程師 他26歲打零工維生問「這樣很爛嗎」

一名網友近日在論壇表示，他大學四年級時考到科大的電子研究所，之後因為壓力太大休學，休學之後經由大學同學幫忙找工作，到半導體封測廠任職輪班的設備工程師，半年後因不適應輪班辭職，後來在家裡常和家人吵架，也因病住院，出院的後續是打零工、去復健中心。

首份工作不熟流程還被主管要求獨當一面 她上網吐苦水：每晚焦慮

「但是因為是第一份工作而且薪水不低又是名聲不錯的，很猶豫我要不要撐一年……」，一名網友近日在論壇稱，她是科技業的工作PM，會被主管講難聽話，對於要和主管講話會很恐懼和發抖。她說被主管質疑假日為何不努力複習工作事務、被要求要獨當一面，加上對於工作流程與環境很不熟悉，上班的前一天晚上都會很焦慮。

產業缺工 勞陣反對以放寬移工政策為前提 籲全面檢討

部分長年缺工產業，要求政府開放移工。賴政府前天公布跨國勞動力精進方案，開放旅宿業以替本國員工加薪的方式，引進外國技術人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。