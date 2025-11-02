影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。

移工聯盟表示勞動部以「少子化」、要跟日韓「搶人才」等理由，自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，希望透過「勞動條件的提高」吸引「連續工作6年以上」的熟練移工留在台灣。薪資部份，產業移工已常性薪資計需達3.3萬；機構看護工，經常性薪資需達2.9萬，而家庭看護工，總薪資需達2.4萬。

留台時間部份則不受藍領移工12年的限制（家庭看護工，若雇主申請，可延長至14年），若有雇主聘僱，則可無限期在台工作。這乍看似乎「勞動條件的提高」留才久用方案，但根據勞動部的統計2025年9月在台中階移工共 42，752人。同月，藍領移工人數為858，939人。至今執行已3年半，中階移工僅為就服法移工人數的4.7%。

由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工，勞工離職後根本無從找到新雇主，只好忍耐不合法、不合理的勞動條件與對待，特別是已經超過藍領工作期限12年的勞工，部份移工明明有熟練的工作技能，卻在轉中階後不堪剝削決定離台。

種種讓移工看似有「升級」的機會 ，但實際上卻是「看得到、吃不到」。不但 「升級」的機會是掌握在雇主手裡，一旦中階雇主解約，工人將毫無退路，只能選擇失聯或返國。這不僅形同一場由政策主導的詐騙，更是假藉「提升勞動條件」之名，實則掩蓋藍領移工長期處於低薪與低勞動保障的現狀。