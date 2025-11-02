快訊

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口，舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工。如今，勞動部再度畫出「中階技術人力可以留才久用，同時提升移工勞動條件」這個大餅的手法，根本與當年宣揚的「多元聘僱管道」的遮羞布政策如出一徹。記者林俊良／攝影
台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口，舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，由於薪資門檻的存在，雇主普遍不願意聘僱轉換雇主的中階勞工。如今，勞動部再度畫出「中階技術人力可以留才久用，同時提升移工勞動條件」這個大餅的手法，根本與當年宣揚的「多元聘僱管道」的遮羞布政策如出一徹。記者林俊良／攝影

移工團體今於勞動部前抗議指出，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，目的透過勞動條件提高，吸引連續工作6年以上熟練移工留在台灣。然而，政策執行3年半以來，中階移工僅為藍領移工人數的4.5%，而中階政策讓升級的決定權掌握在雇主手裡，也不滿申請轉換中階移工還須支付高額仲介費，呼籲應廢除工作年限，拒絕中階技術詐騙。

台灣移工聯盟（MENT）表示，勞動部以少子化要跟日韓「搶人才」為由，所謂的「中階政策」讓升級的決定權掌握在雇主手裡，工人薪資難以實質提高、仍無法自由轉換雇主，也要承受更重的工作壓力與仲介費負擔。這不僅是假藉「提升勞動條件」之名的政策詐騙，更掩蓋藍領移工長期低薪與制度性束縛的現狀。

桃園市家庭看護工職業工會秘書黃姿華表示，產業移工的經常性薪資須達3.3萬；機構看護工經常性薪資須達2.9萬；而家庭看護工總薪資須達2.4萬。留台時間部分，則不受藍領移工12年的限制，若有雇主聘僱則可無限期在台工作。乍看勞動條件提高，但根據勞動部統計，2025年9月在台中階移工共4萬2752人，同月藍領移工人數為85萬8939，該政策至今執行3年半，中階移工僅就服法移工人數的4.7%。

黃姿華指出，勞動部將升級為中階的決定權交給雇主，讓雇主能挑選「聽話、乖巧、任勞任怨的工人」，換言之，工人勞動條件的提升，並非基於工人的年資與能力，而是取決於雇主的單方面選擇與施捨。中階家庭看護工薪資門檻為2.4萬元，仍遠低於最低工資，而2026年最低工資提升為2萬9500元後，中階機構看護工薪資門檻也將低於最低工資。

黃姿華說，中階移工要能取得永久居留，薪資必須達到連大部分本勞都達不到的2倍最低工資，也就是2026年月薪為5.9萬，而台灣雇主並沒有主動幫移工按年資加薪的習慣，認為移工就是必須領法定最低薪資。

MENT指出，「中階技術人力政策」是勞動部親資且分化勞工的作為，移工無法留才，是因為結構性低薪與不平等制度；移工無法久用，是因為藍領年限的制度性枷鎖，唯有徹底廢除藍領移工在台年限，才能真正落實勞動三權。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠表示，自2022年4月底起至今年9月底止，已有5.7萬名資深移工轉任外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人。移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，可向勞動部1955勞工諮詢申訴專線申訴。

黃偉誠指出，另勞動部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資得，若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資，及管制後續申請案；至於違法收取買工費的仲介，最嚴重得停業處分。

移工 薪資 雇主

延伸閱讀

外籍車手增加！平鎮警強化法治宣導 籲移工勿淪詐團共犯

產業缺工 勞陣反對以放寬移工政策為前提 籲全面檢討

政院拍板 旅宿業開放移工

旅宿業開放中階移工 涵蓋4大範圍、起薪3.2萬元

相關新聞

高薪、轉職等你來 北市26企業釋出近千職缺

北市企業徵才了！臺北市就業服務處自11月3日至11月7日，邀集26家優質企業，釋出960個工作機會，包括公共自行車租賃、...

影／移工團體拒絕中階政策詐騙 呼籲廢除藍領年限

台灣移工聯盟及多個社運團體，上午赴勞動部門口舉行「拒絕中階政策詐騙團結廢除藍領年限」記者會，對政府提出訴求。

批移工留才久用方案「中階政策詐騙」 移工團體：藍領工作年限應廢除

移工團體今於勞動部前抗議指出，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，目的透過勞動條件提高，吸引連續工作...

不適應輪班辭工程師 他26歲打零工維生問「這樣很爛嗎」

一名網友近日在論壇表示，他大學四年級時考到科大的電子研究所，之後因為壓力太大休學，休學之後經由大學同學幫忙找工作，到半導體封測廠任職輪班的設備工程師，半年後因不適應輪班辭職，後來在家裡常和家人吵架，也因病住院，出院的後續是打零工、去復健中心。

首份工作不熟流程還被主管要求獨當一面 她上網吐苦水：每晚焦慮

「但是因為是第一份工作而且薪水不低又是名聲不錯的，很猶豫我要不要撐一年……」，一名網友近日在論壇稱，她是科技業的工作PM，會被主管講難聽話，對於要和主管講話會很恐懼和發抖。她說被主管質疑假日為何不努力複習工作事務、被要求要獨當一面，加上對於工作流程與環境很不熟悉，上班的前一天晚上都會很焦慮。

產業缺工 勞陣反對以放寬移工政策為前提 籲全面檢討

部分長年缺工產業，要求政府開放移工。賴政府前天公布跨國勞動力精進方案，開放旅宿業以替本國員工加薪的方式，引進外國技術人力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。