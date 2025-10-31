快訊

不適應輪班辭工程師 他26歲打零工維生問「這樣很爛嗎」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在論壇表示，讀碩士因為壓力大休學、擔任設備工程師因為不適應輪班辭職，目前打零工維生。 示意圖／Ingimage
一名網友近日在論壇表示，他大學四年級時考到科大的電子研究所，之後因為壓力太大休學，休學之後經由大學同學幫忙找工作，到半導體封測廠任職輪班的設備工程師，半年後因不適應輪班辭職，後來在家裡常和家人吵架，也因病住院，出院的後續是打零工、去復健中心。

原PO在Dcard以「26歲的我，這樣很爛嗎？心情很難過」為題文稱，他大學四年級時有幸考到科大電子研究所，然而碩士班讀了1個學期「因為壓力太大，讀不下去，就休學了」。原PO說，休學之後同學幫他找到半導體封測廠設備工程師工作，但「因為不適應輪班，也辭職了」。

原PO表示，他辭職後一直待在家，也常和家人吵架，後來突然得了身心疾病住院，出院後至今打零工維生、往返家中和復健中心。

原PO說，他有準備過考多益，可是放棄了；存款快見底，但是父母不供應錢、至今都沒全職工作，不知道該怎麼辦。他吐露，「現在最想達到的3個事情，就是找1個常日班的工作、考上多益500分、交1個志同道合的朋友」，並請問網友如何達成。

有網友留言，「我看到的是你儘管在這種狀況下還是沒有放棄自己，可能很辛苦，可能沒有人支持你，換作是我在這種狀況下可能也做不到更好。可你卻還可以明確的知道自己想要什麼並努力著，雖然跟同齡人比起來有一點晚，但只要不放棄，晚一點又怎麼樣？」、「能好好活著就很厲害了，至少還有健康的身體、生活尚能努力，請別用世俗的眼光看自己，每個人來到世界都有個人的價值和意義，人生就是一場體驗過程，會發生很多事，既然你知道自己不適合學術這條路，可以嘗試自己有興趣或是有專長的工作來做」、「我親戚朋友很愛問我工作薪水，我都說我在小公司當打雜的，然後每個親戚就覺得他們有資格指點我了，人人都罵我爛草莓，但我完全不在乎」。

情緒 情緒低落

