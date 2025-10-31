勞動部推「職災傷病給付轉介復工服務」 助職災勞工順利重返職場

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為提供職災勞工完整保障，勞動部自2025年10月1日起推動「請領職災傷病給付被保險人轉介復工服務機制」，協助職災勞工銜接復工與重建相關服務，以利勞工順利重返職場。

勞動部表示，《勞工職業災害保險及保護法》2022年5月施行後，該部成立認可職業傷病診治醫療機構及職能復健專業機構（下稱認可專責機構），協助職災勞工傷病診治、恢復及強化工作能力，並擬定復工計畫，以順利重返職場。

勞動部說，為了讓領取職災傷病給付的勞工，後續可以及時銜接復工相關協助措施，勞保局與職安署合作，自今年10月1日起，針對領取傷病給付已達醫療穩定，但仍未能復工者，主動協助請勞工至鄰近的認可專責機構接受職能復健、工作強化或復工評估等服務，並請地方政府提供必要協助。

勞動部舉例說明，王小姐從事居家照服員工作，因下班途中發生通勤職災，造成「右側上肢骨折、橈骨頭脫臼及手肘橈側韌帶扭傷」，歷經手術、住院和一般復健將近6個月治療，期間並持續領取職災傷病給付。

之後王小姐雖經醫師評估已達醫療穩定可恢復一般工作能力，但因手部力量、肌耐力及身體協調性已不如受傷之前，無法負荷照服員所需工作強度，對於如何復工不知所措。

勞保局發現之後，即啟動轉介機制，主動通知王小姐前往鄰近的認可專責機構接受職能復健、工作強化訓練，並透過模擬照服員工作情境訓練，強化工作能力，經過2個月強化訓練後，最終順利回到原崗位工作。

勞動部提醒，職災勞工在認可專責機構進行職能復健強化訓練期間，可享有職能復健津貼之保障，於強化訓練完成後，得向直轄市、縣（市）政府提出申請；另職災勞工如經專責機構職業醫學科醫師診斷仍需療養，無法接受職能復健，也可以向勞保局續請職災傷病給付，保障生活安全。

職災 復健 勞動部

