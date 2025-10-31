首份工作不熟流程還被主管要求獨當一面 她上網吐苦水：每晚焦慮

「但是因為是第一份工作而且薪水不低又是名聲不錯的，很猶豫我要不要撐一年……」，一名網友近日在論壇稱，她是科技業的工作PM，會被主管講難聽話，對於要和主管講話會很恐懼和發抖。她說被主管質疑假日為何不努力複習工作事務、被要求要獨當一面，加上對於工作流程與環境很不熟悉，上班的前一天晚上都會很焦慮。

原PO在Dcard以「閒聊 社會新鮮人 第一份工作要做多久」為題發文表示，她是科技業的工作PM（Product Manager，產品經理）。原PO說，她的主管很會 PUA【PUA】PUA全名為Pick Up Artist，中文直翻為「搭訕藝術家」，原本是教不善社交的男性如何利用SOP攻略女性，但後來被演化為利用「暗黑心理學」在不知不覺中操控對方，讓對方成為自己喜歡的樣子，手段包含貶低他人、情緒勒索、道德綁架、精神壓榨控制等，且不限於男女關係中，職場、家庭中等都有可能發生。 人，被講難聽話的次數多到計算不了，上班放鬆不下來，「對於要跟主管說話這件事情也很恐懼，會莫名的發抖」。

「他們只會說我不夠努力，假日怎麼都不努力複習工作上的東西」，原PO解釋，她的工作很複雜，並且進來公司已經因為工作壓力生病3次。

原PO說這是她人生第一份工作，任職不到3個月，工作內容與她的本科沒什麼太大關聯，「算是從頭開始學，薪水算不錯，有6～7萬，是大公司」，但是她工作內容繁雜到，連有其他工作經驗的同事都會覺得吃力。

「一個禮拜上班5天大概被罵3天」，原PO的主管希望她能盡快在工作獨當一面。她說在完全沒接觸過的工作領域，對於流程與環境很不熟悉，也每每在犯錯被罵時感到很挫敗，因為付出了許多時間和心力，但是沒有獲得同等成果。

原PO覺得，職場跟學校相差很多，並且同事也透露這份工作和其他工作相較下壓力大很多，她很猶豫要不要撐1年，「我清楚這份工作的內容我不太喜歡，每天晚上都會很焦慮隔天還要上班，但是因為是第一份工作而且薪水不低又是名聲不錯的」。

有網友建議原PO，「第一份工作建議至少做滿一年，之後想走其他路線面試官也不會太過刁難，過來人經驗」、「我覺得第一份工作這樣還不錯（薪資跟公司名聲），撐一年看看！加油！多做筆記，至少同樣的錯誤不要再發生」。

有人則分享自己的工作經驗，「我是曾經剛入職兩三個月工作壓力大到爆痘，整張臉都是的那種，整天戴口罩水都沒喝，還去廁所吃飯，同事看到我額頭還說你臉怎麼了」、「雖然實際上根本沒什麼工作給我做、也沒什麼人會跟我講話，很多長輩都說這樣是大家夢寐以求的地方，但我最後還是離職去了另一家公司，也才發現有自己喜歡的環境和同事，才是自己喜歡的地方」。