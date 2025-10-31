勞發署辦失業者職前訓練 退警變身咖啡達人

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
阿洪(左1)於「咖啡館人員培訓班」訓練課程中學習態度認真。勞發署／提供
勞動部勞動力發展署表示，台灣邁入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，中高齡及高齡勞工成為勞動市場的主力，勞動部自2020年12月4日起，依生效施行的「中高齡者及高齡者就業促進法」推動各項計畫與措施，鼓勵企業積極推動勞動力活化。

為協助高齡者提升工作技能以重返職場，勞動力發展署特別針對65歲以上高齡長者的身心特性及需求，開辦適合高齡者參訓的專班訓練課程，彈性規劃訓練時數，提供助教及輔具等措施，以排除參訓障礙。2024年協助2萬5,957名失業中高齡及高齡者參加職業訓練，訓後就業率達83%。

勞發署舉例，69歲的高齡者阿洪由員警退休後，將對咖啡的興趣轉化為學習動力，在參加咖啡人員培訓班後成功轉型為咖啡師，未來更希望開設屬於自己的咖啡店，讓溫熱的香氣延續成職涯新篇章。

阿洪退休後希望嘗試不同生活方式，從朋友那裡得知了咖啡班的上課資訊，於是決定一起報名參加針對高齡者開辦的職業訓練專班-「銀光故事咖啡館人員培訓班」，成為咖啡達人。過去警務工作需要時刻保持警覺、節奏緊湊，如今希望透過手沖咖啡，學習培養耐心，享受沖煮與品味的過程。

「很開心能參加培訓班，為退休生活增添新色彩！」阿洪不但在課程中深入了解咖啡的沖煮技術、品鑑方法以及咖啡產業的基礎知識，更透過課程期間至福蝠咖啡館實地參訪，得知該咖啡館開放認領休息日的經營模式，他與同學結訓後投入共同分擔每週3天販售手沖咖啡的時間。

為協助高齡者重返職場貢獻寶貴勞動力，勞發署今年辦理高齡者職訓專班，包含：觀光遊程企劃與體驗行銷培訓班、網拍伴手禮甜點創意班、商用花藝及小品植栽設計班、手機攝影與短影音行銷應用班、銀髮時尚皮革與織縫商品班等計15班次。

因應產業發展辦理多元化職前訓練課程，每年開辦逾1,800班次，今年尚有90餘班訓練課程招生中，歡迎有參訓需求的民眾踴躍報名，凡是中高齡及高齡者全額補助訓練費用，符合資格者還可申領職業訓練生活津貼，參訓期間無後顧之憂。

