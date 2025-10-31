AI時代進不去科技業就沒未來？網提1建議：讓他們幫你打工

時代不斷在進步，科技也越來越發達，尤其現在AI當道，相關產業紛紛受益。有一名女網友表示，台灣科技業因為AI而大爆發，許多科技公司都有沾上邊，但非科技業根本得不到好處，讓她想問無法從事與科技業相關的工作是不是就沒救了？

這名女網友在PTT以「進不去科技業這輩子還有救嗎」為題發文，她表示現今全球進入AI時代，台灣的科技業爆發，不只台積電、聯電做IC設計，隨便一間科技公司都因為沾上邊而受惠，就連系統廠、記憶體廠的營收也都有成長，但反觀非科技業的產業根本吃不到這波AI的好處。

原PO說例如傳產、餐飲等產業，又或者文組、公務員，只有吃到房價、物價上漲帶來的壞處，根本慘到不行，讓她不禁大嘆現在台灣不在科技業工作的人，這輩子是不是沒救了？

貼文一出引起討論，「AI對文組某些領域有幫助，但效果恐怕也是很有限」、「科技業裡面很多人也是來來去去，不是每個人都適合這個環境」、「在台灣只有科技業與其他產業兩種」、「主要還是看家裡有礦嗎，有的話失業也是人生勝利組」；有不少人認為無法進入科技業工作，還是可以藉由買股投資來增加收入，「妳可以買科技股，直接當股東，讓他為妳賺錢」、「買科技業股票讓他們幫妳打工啊，不能當員工就當老闆」、「對，只能買些科技股勉強拉近一點」、「山不轉路轉，買股票當股東吧」。

有一名女網友另外在Dcard發文表示，自己從事設計業、底薪5萬，獎金分紅要看公司營收，很好奇有哪些非科技業或金融業，但底薪有5萬的工作？

不少人分享自己的職業和薪資，「非科技業外商傳產設備類，底薪10萬，分季獎金和年終兩種，管理職，年資2週」、「護理師，特殊單位，底薪52,500」、「醫療業業務，5萬8」、「專案經理，半管理職，月薪63,000，保14個月」、「機械傳產的設計，年資一年，底薪6萬，早八晚五」、「語言治療師，底薪6萬5」。