不想早退了？近三成上班族將退休年齡訂在65歲以上

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處調查，去年退休人數約11萬餘人，是2008年以來最多，但隨著各種條件改變，國人退休年齡可能愈來愈晚。圖／本報資料照片
國人退休年齡相對各國屬於早退，但yes123求職網「熟齡勞工生活困境調查」針對45歲以上熟齡者調查發現，近三成上班族將退休年齡訂在65歲以上，平均約落在63.3歲，略晚於去年調查的63歲，顯示國人退休計畫有延後趨勢。

高達八成八受訪者曾經因為年紀關係遇過「職場歧視」，八成三受訪表示求職時，遭遇最大困難是年齡問題，顯示年齡歧視狀況嚴重。

yes123求職網調查顯示，在45歲(含)以上的「熟齡會員」當中，對於原本人生目標，有30.7%表示，把退休年齡訂在「60歲以上∼65歲不到」；還有29.8%，則是設定為「65歲以上∼70歲不到」；但也有15.4%，訂為「70歲(含)以上」。整體平均下來，大約落在63.3歲，略晚於去年調查的63歲。

只是對這群熟齡勞工來說，實際上僅有6.5%「目前退休中」；其餘60.3%「尚未退休過」；剩下的33.2%，屬於「曾經退休過，但又重返職場」。

此次調查更顯示，在邁入中年、過了40歲以後，有四分之三、74.6%勞工「曾經」因為工作，影響到身心健康。包含在求職與上班時，更有88.2%的人表示，曾經因為年紀關係遇過「職場歧視」。除此之外，也有高達91.1%覺得，企業在聘僱人才時，其實「有」年齡的顧慮。

難怪求職時，在可複選狀況下，自認遭遇到最大的「困難點」依序為：「年齡的問題」(83.2%)、「薪資令人滿意的工作難尋」(61.2%)、「被質疑學習能力差」(36.3%)，以及「職位令人滿意的工作難尋」(35.2%)、「無法配合加班、應酬、出差」(23.2%)。

其他難關，又分別是：「被質疑無技能或證照」(22.1%)、「不太願意接受夜班工作」(21%)、「難以放下身段」(20%)，以及「不太願意接受外派工作」(19%)、「難以適應新環境」(17.9%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，4、50歲者可能是「上有高堂，下有子女」，身為「三明治族」，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作；由於已離開勞動市場一陣子，出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。

他建議，解決台灣熟齡族就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題，像是政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比重以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠。另一方面，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣發放相關受訓津貼。

退休 求職

