實施周休三日太爽？員工假日「帶妹進公司蹭冷氣」 老闆怒：給方便當隨便

聯合新聞網／ 綜合報導
一間小型設計公司，實施周休三日制度後，老闆卻發現有員工假日仍私自進辦公室，不僅吹冷氣、吃零食，還帶外人同行。示意圖/ingimage
不少企業陸續試辦「周休三日」制度，期盼讓員工兼顧工作與生活。不過某間小型設計公司，卻在實施後發現，有員工假日仍私自進辦公室，不僅吹冷氣、吃零食，還帶外人同行，令老闆哭笑不得，直呼「給方便當隨便」。

該名設計公司老闆在Dcard上分享，為了讓員工兼顧家庭與工作，實施周休三日制度，沒想到實施後，發現有員工會在休假日私自進辦公室，來吹冷氣、用電、吃零食，之後還偶然在公司印表機內發現非公司業務的影印資料包含旅遊行程，讓他開始有所留意。

不過原po也表示，公司並未規範清楚休假日能否進公司，但某次他收到通知點開監視器，卻發現該名員工竟帶了一名女子進到公司，而讓外人進到公司這件事，直接踩到他的底線。事後約談對方，也只是得到輕描淡寫的道歉與解釋，讓他感嘆「給大家方便大家當隨便」。

原po透露，之後公司找了勞資顧問討論，設立白紙黑字明文規定制度，原po表示，「沒想到小公司單純的初心給福利也要弄得像大公司」、「是說真的制度再怎麼完善，我想還是擋不了鑽漏洞的創意」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「與其說公司規範有漏洞，不如說藉機發現了這些有問題的員工，這些事根本不是正常有道德的人會做的，這跟下班偷水或是帶薪大便是不同層級的事情」、「怎麼看都是人的問題，把他踢了換一個比較實在」、「你給的福利很棒，有問題的員工開除不就好了，好公司也不用怕找不到員工」、「這麼優於勞基法的福利，當然要留給懂得珍惜的人」。

周休三日

