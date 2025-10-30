旅宿業開放中階移工 涵蓋4大範圍、起薪3.2萬元

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院今拍板宣布擴大移工引進方案，將開放旅宿、港口碼頭裝卸引進中階技術人力。聯合報系資料照
旅宿業者喊缺工多年，行政院會今拍板跨國勞動力精進方案，其中包含開放旅宿業引進中階移工，立委洪孟楷今詢問開放樣態，觀光署表示，規畫將開放中階技術人力於房務、清潔、櫃檯、餐飲等4大項，起薪約3萬2000元，以招募菲律賓移工為優先，最快明年第1季上路。

觀光署長陳玉秀今赴立法院交通委員會進行專案報告，她表示，受少子化、高齡化及疫情衝擊影響，旅宿業面臨基層人力流失挑戰。根據2023年度委託調查結果，旅宿業在房務及清潔人員上仍有約6600人缺口待補。

陳玉秀表示，目前雖已開放鬆綁僑外生留用，但仍以優先以本國勞工補足人力缺口。自2023年4月起推動「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」方案，至2024年9月止實施，凡旅宿業者新聘房務及清潔人員，符合薪資條件並連續工作滿6個月者，可申請每月5000元補助。截至目前，該補助已協助旅宿業者新增聘僱人員共2811人，有效紓緩基層人力緊張。

此外，觀光署於2024年10月公告放寬外國籍學生來台實習期間為學制之2分之1，並於2025年7月進一步放寬科系資格，目前共有1822人申請、已核准1360名外籍學生來台實習。

立委洪孟楷質詢說，針對旅宿業缺工問題，觀光署今年5月就說要與勞動部研議開放移工，但過去5個月遲未有相關資料，卻剛好在今天排入議程就碰上行政院也要開放旅宿業引入移工，並詢問開放的樣態有哪些？

陳玉秀答覆，目前旅宿業規畫開放中階技術人力，其適用範圍包含房務、清潔、櫃檯及餐飲等4大項，且是在保障本國勞工前提下，來回開了很多次會議討論。

根據行政院規畫，跨國勞動力精進方案有3個方向，包含「本勞加薪、增額開放」、「留才久用」、「強化政府效能」。觀光署旅宿組副組長鄭憶萍會後接受聯訪時補充，中階技術移工採一比一，必須先幫企業裡薪資相對低的本國勞工加薪2000元，才能聘中階移工，且其占比為本國勞東投保數的10％。

針對旅宿中階移工條件及薪資，鄭憶萍說，將會朝3萬2000元方向努力，招募人數會以目前6600人缺口為主。該中階移工也需有相關語言及技術能力，包含曾經從事旅宿業或有相關訓練，並有基本華語約達A2以上能力，另勞動部也會在菲律賓設置引進據點，因此招募對象會以菲律賓移工為優先，預計最快明年第1季上路。

