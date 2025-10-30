血液基金會遭控干預會務假 勞動部調查中：若違法最高罰50萬元

血液基金會企業工會30日上午在勞動部門口召開記者會，指控基金會違反2025年6月與工會達成的和解協議，持續打壓工會幹部會務假申請。對此，勞動部已收受裁決申請案，並召開初審會議進行初步釐清，後續進行調查中，若認定違法將罰鍰10至50萬元。

血液基金會企業工會表示，工會自2020年成立以來，根據「工會法」規定，工會幹部每月可在50小時內向雇主申請公假以辦理會務，並採取「簡式記載」方式，資方一向准假。不過，基金會於2024年片面修訂「差勤系統作業準則」後，2024年12月至2025年3月，多次出現不准假。

工會說明，2025年6月，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決，勞資雙方達成協議，基金會承諾將依「工會法」尊重工會自主，並在工會提供簡要說明與相關文件後，核准會務假。但後續仍發生工會幹部請假時，基金會以「非上級工會活動」為由拒絕准假。

對此，勞動部回應，有關血液基金會企業工會與血液基金會間之不當勞動行為爭議事件，勞動部已收受裁決申請案，上午11時將召開初審會議進行初步釐清，而後將依相關程序續行辦理。

勞動部表示，該案將依法進行調查，如經裁決委員會審理認定雇主有違反「工會法」第35條之情事，勞動部將依「工會法」第45條規定裁處雇主10至50萬不等之罰鍰，並公布雇主、代表人姓名。

勞動部呼籲，雇主應尊重工會幹部依法行使職權保障會員權益，不應對工會有不當妨礙或影響之行為。