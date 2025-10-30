血液基金會工會控遭刁難不給會務假 血基會回應這樣說

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
血液基金會企業工會上午聯合多個團體前往勞動部抗議，要求勞動部捍衛工會自主權，阻止資方違法打壓工會。工會舉白布條於勞動部門口抗議。記者曾原信／攝影
血液基金會企業工會及數個工會今天上午於勞動部前抗議，指控資方刁難工會申請會務假，且今年六月勞資達成共識後，資方仍駁回工會申請。工會代表及聲援團體到勞動部門口抗議，要求勞動部捍衛工會自主權。勞動部於上舉行開第二次不當勞動行為裁決，工會要求主管機關介入，制止違法行徑。

台灣血液基金表示，一向遵循工會法及施行細則相關規定，並尊重血液基金會企業工會權利，絕不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。工會聲稱「惡意打壓工會，刻意刁難會務假」，實屬誤解，針對今上午勞動部舉行開不當勞動行為裁決會議，基金會表示遺憾，但尊重裁決結果。

血液基金會企業工會上午於勞動部門口抗議，高喊「捐血一袋救人一命、打壓員工快要沒命。」、「開會資方別做對、還我會務假、 請別再找碴。還有「對外是菩薩，對內是惡霸 」等語。

工會表示，平常有工作，但為了爭取福利要增強法律知識，需要請假上課，但資方一直駁回會務假的申請。今年六月廿六日簽了不當和解書，但七月參加活動又遭駁回，只能用自己的特休假來參加，少數幹部特休用完，只能忍痛放棄工會活動，更有人想要辭掉幹部工作。

台灣血液基金會表示，基金會是公益團體，屬於受託於全民的非營利機構，為捐血者與用血者做完善服務。依基金會與工會今年6月和解內容，雙方同意就會務假申請方式達成共識，工會為會務假申請時，若辦理工會法施行細則第32條第1款會務，應於公假事由欄簡要記載並釋明事由；若辦理同條第2、3款會務，應於附檔欄上傳客觀文件。

另外，台灣血液基金會表示，為方便工會幹部請假，去年十二月起，請假系統公假分類已新增辦理工會會務，列入選項，工會幹部只要敘明會務內容並提供佐證，基金會皆會依法核准會務假。

血液基金會指出，根據企業工會今年六月八日來函稱，工會陳姓理事因辦理勞資會議勞方代表選舉，依法請領補發一日薪資，但文中也說明，陳姓理事「因業務繁忙會務假用畢」，證明基金會並未違法短給該員會務假時數。

血液基金會指出，重視與工會溝通協調機制，工會幹部所提建言或來自基層員工聲音，基金會執行長王宗曦都會傾聽並給予善意回應，無論工會反映第一線員工外出採血的工時管控及工作分配，及避免捐血活動時人潮過多，均已檢討修正，於今年8月下旬新公布「外出捐血活動管理作業守則」，並於10中旬起由各捐血中心陸續辦理「捐血團體研習會」，避免違反勞動相關規定。

血液基金會指出，與工會的溝通大門永遠開啟，將持續秉持相互尊重、合作共榮的原則，就相關疑慮充分溝通，共同維護和諧的勞資關係，達到企業幸福永續經營的目標。

血液基金會 捐血中心 勞動部

