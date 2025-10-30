訴求請假無罪 桃空職工預計將赴民航局、桃園市府陳情

桃園市空服員職業工會今聯合長榮、華航企業工會以及兩航近百名空服員等，前往勞動部要求勞動部修法保障空服員、保障全體台灣工人的請假權益，應明文禁止雇主影響請假員工的考績或為其他不利處分。

勞動部現場答覆桃園市空服員職業工會，確定會啟動法制化研擬，保障工人的請假權和健康權，桃空職工進而主張，雇主能用來限制台灣工人請假的手段很多，為讓修法細節落實空服員、對各行各業工人的保障，勞工請假規則的修法研商會議，應邀請桃空職工參與，勞動部也現場允諾，會邀工會參與。

工會也公布後續規畫，表達將全力準備和監督勞動部的修法內容，同時，並指也會前往最有權力約束長榮航空的交通部民用航空局、以及桃園市政府集結陳情。