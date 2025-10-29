旅宿業缺口仍逾6千人 觀光署多管齊下解決旅宿缺工

交通部觀光署30日將赴立法院交通委員會進行專題報告，根據報告指出，受少子化、高齡化及疫情衝擊影響，旅宿業面臨基層人力流失挑戰。根據2023年度委託調查結果，旅宿業在房務及清潔人員上仍有約6,600人缺口待補。為穩定接待國際旅客量能，觀光署已會同勞動部多管齊下，從補助本國勞工、鬆綁僑外生留用到研議開放外國技術人力，全力協助業者重建勞動力。

觀光署指出，為優先以本國勞工補足人力缺口，已自2023年4月起推動「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」方案，至2024年9月止實施。凡旅宿業者新聘房務及清潔人員，符合薪資條件並連續工作滿6個月者，可申請每月5,000元補助。截至目前，該補助已協助旅宿業者新增聘僱人員共2,811人，有效紓緩基層人力緊張。

觀光署並推動多項措施，鼓勵僑外生畢業後留台投入旅宿業。首先，已建議勞動部簡化留台評點制，將「房務專技工作」項目改為勾選制，降低申請程序難度，該機制自2023年2月起上線，截至2025年10月已核可1,153人。

此外，依觀光署建議，勞動部自113年8月起開放取得副學士學位之僑外生可從事旅宿業房務、清潔、餐飲及櫃台等服務工作。觀光署同步開辦80小時訓練課程，協助非觀光科系畢業生銜接服務崗位。

同時，觀光署已於2024年10月公告放寬外國籍學生來台實習期間為學制之二分之一，並於2025年7月進一步放寬科系資格，目前已核准1,360名外籍學生來台實習。

觀光署指出，已配合行政院「產業缺工與勞動力因應對策」，向勞動部勞動力發展署提交擴大開放外國技術人力的評估報告與提案。該政策將在企業薪資提升的前提下，有條件開放服務業外國技術人力，以穩定旅宿業勞動力供需。

觀光署強調，未來將持續與勞動部密切合作，透過多項措施穩定旅宿業人力結構，強化產業韌性，並以穩健的人力基礎支撐來台旅客人次成長，朝「觀光立國2030年觀光兆元產業」目標邁進。