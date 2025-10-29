有沒有適合銀髮族的工作？桃園議員曝長者心聲要求市府協助媒合

桃園市議員劉熒隆表示，這段時間跑了許多重陽敬老活動，讓他更深刻感受長輩們除了希望生活有重心，許多人其實也有再投入職場的意願，服務處近半年就接到好幾位長者來詢問「有沒有適合銀髮族的工作？」這反映高齡就業已不只是經濟問題，也是一種「生活價值」與「自我成就」的需求。

他建議勞動局能針對各區普查，像在龍潭，有哪些行業或職缺適合高齡就業？議員服務處願意一起協助，把這樣的資訊整理成一個「在地銀髮就業平台」，讓長輩能就近找到安心、獲得肯定的工作。

桃園市就業職訓服務處表示，為營造高齡友善就業環境，已設立2處「銀領就業Bar」據點，提供55歲以上民眾個別化就業輔導；並推動職務再設計、僱用獎助與職訓補助，協助企業與長者雙向支持；同時開辦多元課程，鼓勵銀髮族再學習、再就業、再貢獻，有需求者可以到兩個據點諮詢。

劉熒隆說，不只高齡、中高齡就業或再就業需要關注，青年創意與文化能量是地方發展的重要推手，也一樣要重視，他曾在普吉島看到泰國政府打造「青年文創老街」，讓傳統與創意融合形成城市特色。舉這個例子是希望我們桃園也能在青年文化、社區共創與國際交流上加強布局，讓青年有更多走出去、學回來、再創新的機會。相信不論是長者或青年，每個世代都能有自己的光芒。政府要做的，就是搭好平台，讓每一份能量都能被看見、被運用。

青年事務局說明，為接軌國際並扶植桃園市地方創生團隊，一直有安排青年團體出國觀摩，今年安排青年團隊赴韓國忠州參與跨國交流；此外，也接待日本團隊來桃園街區交流，增進雙方對地方創生議題的認識與理解。明年將辦理3場次國際交流工作坊，規畫邀請日本及韓國等團隊進行經驗分享與交流討論，期能共同提出跨國合作計畫。