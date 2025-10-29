快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟讓餐飲業放無薪假？ 勞長洪申翰：沒收到相關通報

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
餐飲業示意圖。聯合報系資料照
餐飲業示意圖。聯合報系資料照

台中近日爆發非洲豬瘟，民眾擔憂恐影響部分小吃業停業、員工被迫減班休息（放無薪假）。對此，勞動部洪申翰表示，目前沒有收到相關通報。勞動部已請彰化縣勞工處主動跟相關店家了解情況，並提供協助。

洪申翰29日赴立法院衛環委員會出席職安法修法條文審查，會前接受媒體聯訪。

洪申翰說明，這一波非洲豬瘟爆發的當下，大約10月23日，勞動部已經請彰化縣勞工處主動跟相關店家了解情況，並提供協助。農業部已經啟動緊急調度，相關部會正在研議一些配套。

洪申翰強調，僱主必須依照契約來給付工資。如果有相關的勞工權益問題，都可以跟地方政府或勞動部來做申訴。至於是否收到業者因非洲豬瘟通報減班休息，他表示，目前沒有收到相關通報。

另有關勞工請假權，洪申翰表示，勞動部對於勞工的健康權一直非常關注，不希望僱主透過管理制度，逼勞工恐懼請病假，甚至必須要報病來上班，所以大概在兩周前，就已經開始展開法制化的研議。幾個修法或法規修訂的路徑，也都在研商優缺點，其中包括勞工請假規則的部分，及相關配套。

勞動部長洪申接受媒體聯訪。記者歐芯萌／攝影
勞動部長洪申接受媒體聯訪。記者歐芯萌／攝影

勞動部 非洲豬瘟 洪申翰 無薪假

延伸閱讀

本勞有望加薪2000元！ 勞長洪申翰：引進外籍中階技術人員新制明揭曉

行政治理／勞動部部長洪申翰 善於傾聽 溝通圓融

15萬外送員終於等到！勞動部態度轉彎 洪申翰：將提外送員專法

20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

相關新聞

旅宿業缺口仍逾6千人 觀光署多管齊下解決旅宿缺工

交通部觀光署30日將赴立法院交通委員會進行專題報告，根據報告指出，受少子化、高齡化及疫情衝擊影響，旅宿業面臨基層人力流失...

有沒有適合銀髮族的工作？桃園議員曝長者心聲要求市府協助媒合

桃園市議員劉熒隆表示，這段時間跑了許多重陽敬老活動，讓他更深刻感受長輩們除了希望生活有重心，許多人其實也有再投入職場的意...

非洲豬瘟讓餐飲業放無薪假？ 勞長洪申翰：沒收到相關通報

台中近日爆發非洲豬瘟，民眾擔憂恐影響部分小吃業停業、員工被迫減班休息（放無薪假）。對此，勞動部長洪申翰表示，目前沒有收到...

本勞有望加薪2000元！ 勞長洪申翰：引進外籍中階技術人員新制明揭曉

行政院會30日預計拍板跨國勞動力精進方案，明年開放旅宿業、港口碼頭裝卸引進移工。勞動部長洪申翰29日受訪時說明，將以中階...

不只是退休金不夠…熟齡勞工「退休後又重返職場」 三大主因曝光了

歡慶重陽節，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，面臨哪些職場困境？如果退休後又重返職場，又是為了什麼？yes123求職網「熟...

開放旅宿業引進外籍中階技術工 洪申翰：先幫本勞加薪才能增聘

行政院院會明將拍板跨國勞動力精進方案，擬明年開放旅宿業、港口碼頭裝卸引進外籍勞動力。勞動部長洪申翰今受訪表示，將以中階技術人力身份引進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。