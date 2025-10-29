不只是退休金不夠…熟齡勞工「退休後又重返職場」 三大主因曝光了

歡慶重陽節，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，面臨哪些職場困境？如果退休後又重返職場，又是為了什麼？yes123求職網「熟齡勞工生活困境調查」結果發現，曾經退休又重返職場勞工，前三大主因，除了退休金準備不足外，必須分擔家計比例也很高，其三則是還要長輩要扶養，可見國人真要安心退休養老，實屬不易。

根據yes123求職網調查45歲(含)以上的「熟齡會員」，在尚未退休的熟齡勞工當中，目前「有正職工作」的，仍然占了71.6%：這當中有高達85.8%評估，自己「不可以」在現在的公司任職到退休。另外也有74.2%指出，任職公司今年在徵才時，「有出現」聘用無經驗的新人，來「取代」資深員工的情況。難怪高達94.8%中高齡勞工透露，自認目前有「職場恐慌症」。

同樣在可複選狀況下，造成恐慌的主因依序來自：「年紀越來越大」(45.7%)、「退休金目標遙遠」(44.5%)、「覺得轉行困難」(39.1%)，以及「擔心被裁員」(33.7%)、「領的薪水太低」(29.2%)。

更辛苦的還有這件事，對於選擇「二度就業」的勞工：其中更有高達60.4%透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」；屬於「持平」的，佔了34.4%；「比之前高」的，僅有5.2%。

一度退休卻又重返職場，在可複選狀況下，前三大主因依序為：「覺得退休金準備不夠」(70.5%)、「想分擔家計、貸款、負債」(64.4%)，以及「仍有長輩要扶養」(38%)。

其餘「二度就業」的原因，又分別有：「覺得離開職場後生活無趣」(36.1%)、「仍有子女要扶養」(34.7%)，以及「子女的工作、收入不穩定」(30.4%)。

就「財務面」來看，從yes123求職網的調查發現，目前「尚未退休」的熟齡勞工之中，仍有41%坦言，自己算是「月光族」：代表每個月薪水幾乎快花光，甚至出現透支。

更為嚴峻的生活狀況，還有「老老照顧」這件事情。本次調查就發現，在尚未退休的熟齡勞工之中，就有63.3%目前仍有「長輩」同時需要「分神」照顧。當中又分成：32.9%屬於「自認能兼顧工作與長輩」；67.1%屬於「自認不能兼顧工作與長輩」，難怪為了照顧長輩，高達87%的人更指出，「曾經」因此有過離職念頭。

對尚未退休的熟齡勞工來說，合計高達96.1%的人，自評目前的「生活壓力大」，其中還分成：50.8%屬於「可以承受」壓力；45.3%屬於「無法承受」壓力。